< sekcia Ekonomika
Úrad odporúča zvýšiť podiel registrovaných dronov
Vytvorenie nového IT systému má podľa štúdie stáť 9,6 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR plánuje vytvoriť nový informačný systém na riadenie prevádzky dronov vo vymedzenom vzdušnom priestore. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča MD pred realizáciou projektu prijať opatrenia na zvýšenie podielu registrovaných dronov a obmedzenie prevádzky dronov bez registrácie. Analytická inštitúcia Ministerstva financií SR o hodnotení projektu informovala na sociálnej sieti.
Vytvorenie nového IT systému má podľa štúdie stáť 9,6 milióna eur. Spolu s priebežnými úpravami a prevádzkou tak majú celkové náklady za desať rokov dosiahnuť 18,2 milióna eur. V nákladoch sa počíta s vývojom celého systému na mieru podľa požiadaviek MD. Následná prevádzka má byť platená z poplatkov za poskytovanie služby prevádzkovateľom dronov.
ÚHP tiež odporučil vyhodnotiť alternatívu v podobe úpravy alebo rozšírenia súčasných IT systémov a porovnať náklady s vytvorením nového systému. „Je potrebné preukázať, ktoré riešenie je efektívnejšie,“ uviedla inštitúcia.
V prípade prípravy nového IT systému ešte pred vyhlásením verejného obstarávania zároveň navrhla spresniť odhad nákladov. „Úsporu do jedného milióna eur by prinieslo nastavenie jednotkových cien IT expertov na úrovni priemeru verejnej správy a ďalšie úspory by mohlo priniesť nahradenie vývoja na mieru nákupom hotových produktov,“ dodala.
Systém na riadenie prevádzky dronov má umožniť efektívnejšie určovanie a informovanie o oblastiach, kde bude prevádzka dronov riadená centrálne, napríklad v okolí letísk. Tiež má poskytnúť nástroje na komunikáciu medzi operátorom dronu a riadením prevádzky, ktoré nahradia súčasnú telefonickú komunikáciu.
Podľa štúdie sa v súčasnosti registruje iba časť ľudí, ktorí používajú drony. Štát teda nemá úplný prehľad o tom, koľko dronov a akého typu sa nachádza vo vzdušnom priestore. Bez týchto údajov podľa ÚHP nepomôže ani nový IT systém. „Ak sa nepodarí výrazne zvýšiť podiel registrovaných dronov a obmedziť lety neregistrovaných, štát nebude mať informácie o všetkých prevádzkovaných dronoch a nemusí preto vedieť zaistiť ich bezpečnú prevádzku, čo je základným cieľom projektu,“ upozornila inštitúcia.
Štúdia detailne nevyhodnotila možnosti úpravy a využitia existujúcich systémov na Letové prevádzkové služby (LPS) Slovenskej republiky a Dopravnom úrade (DÚ). V Česku sa napríklad podarilo časť funkcionalít zabezpečiť rozšírením existujúceho systému za 90.000 eur. Nórsko je zas príkladom toho, že na trhu sú dostupné aj hotové produkty komplexného riadenia prevádzky dronov, ktoré by mohli nahradiť vývoj na mieru.
Vytvorenie nového IT systému má podľa štúdie stáť 9,6 milióna eur. Spolu s priebežnými úpravami a prevádzkou tak majú celkové náklady za desať rokov dosiahnuť 18,2 milióna eur. V nákladoch sa počíta s vývojom celého systému na mieru podľa požiadaviek MD. Následná prevádzka má byť platená z poplatkov za poskytovanie služby prevádzkovateľom dronov.
ÚHP tiež odporučil vyhodnotiť alternatívu v podobe úpravy alebo rozšírenia súčasných IT systémov a porovnať náklady s vytvorením nového systému. „Je potrebné preukázať, ktoré riešenie je efektívnejšie,“ uviedla inštitúcia.
V prípade prípravy nového IT systému ešte pred vyhlásením verejného obstarávania zároveň navrhla spresniť odhad nákladov. „Úsporu do jedného milióna eur by prinieslo nastavenie jednotkových cien IT expertov na úrovni priemeru verejnej správy a ďalšie úspory by mohlo priniesť nahradenie vývoja na mieru nákupom hotových produktov,“ dodala.
Systém na riadenie prevádzky dronov má umožniť efektívnejšie určovanie a informovanie o oblastiach, kde bude prevádzka dronov riadená centrálne, napríklad v okolí letísk. Tiež má poskytnúť nástroje na komunikáciu medzi operátorom dronu a riadením prevádzky, ktoré nahradia súčasnú telefonickú komunikáciu.
Podľa štúdie sa v súčasnosti registruje iba časť ľudí, ktorí používajú drony. Štát teda nemá úplný prehľad o tom, koľko dronov a akého typu sa nachádza vo vzdušnom priestore. Bez týchto údajov podľa ÚHP nepomôže ani nový IT systém. „Ak sa nepodarí výrazne zvýšiť podiel registrovaných dronov a obmedziť lety neregistrovaných, štát nebude mať informácie o všetkých prevádzkovaných dronoch a nemusí preto vedieť zaistiť ich bezpečnú prevádzku, čo je základným cieľom projektu,“ upozornila inštitúcia.
Štúdia detailne nevyhodnotila možnosti úpravy a využitia existujúcich systémov na Letové prevádzkové služby (LPS) Slovenskej republiky a Dopravnom úrade (DÚ). V Česku sa napríklad podarilo časť funkcionalít zabezpečiť rozšírením existujúceho systému za 90.000 eur. Nórsko je zas príkladom toho, že na trhu sú dostupné aj hotové produkty komplexného riadenia prevádzky dronov, ktoré by mohli nahradiť vývoj na mieru.