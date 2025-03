Úrad OSN: Zrýchlenie úsilia v boji proti zmene klímy môže zvýšiť HDP

Berlín 25. marca (TASR) - Zrýchlenie úsilia v oblasti boja proti klimatickej zmene by mohlo zvýšiť globálny hrubý domáci produkt (HDP) o 0,2 %. V novej analýze to uviedli Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Rozvojový program OSN. Dobre navrhnuté politiky v oblasti klímy nielenže znižujú emisie, ale mohli by aj podporiť efektivitu, produktivitu a inovácie a potenciálne zvýšiť svetový HDP v rozsahu zodpovedajúcom veľkosti švédskej ekonomiky, uvádza sa v dokumente. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Medzi konkrétnymi opatreniami sa v štúdii spomína reinvestovanie príjmov z obchodovania s povolenkami na emisie oxidu uhličitého, čo by mohlo posilniť podporu verejnosti pre opatrenia v oblasti klímy. Nejednoznačné klimatické politiky by, naopak, mohli oddialiť súkromné investície a znížiť globálny HDP o 0,75 % už v roku 2030.



Štúdia prichádza v čase, keď sa ministri z približne 40 krajín stretávajú v Berlíne na medzinárodnej konferencii o klíme Petersberg Climate Dialogue. Podujatie bude prvou významnou schôdzkou predstaviteľov zodpovedných za klímu odvtedy, ako Spojené štáty po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu odstúpili od Parížskej dohody o klíme. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková uviedla, že konferencia sa zameria na plnenie globálnych cieľov stanovených na samite o klíme v Dubaji v roku 2023 vrátane dohody o prechode od fosílnych palív a dohody o strojnásobení globálnej kapacity obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.