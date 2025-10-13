< sekcia Ekonomika
Úrad: Počet hostí v ubytovacích zariadeniach stúpol o takmer 9 %
V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach v SR strávili hostia vyše 2,2 milióny nocí, o 6,6 % viac ako pred rokom.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku využilo na prenocovanie v auguste tohto roku 808.000 hostí, čo predstavovalo medziročný nárast o takmer 9 % a súčasne historicky vôbec najvyšší mesačný počet návštevníkov. August je dlhodobo vrchol roka, prvýkrát však hotely, penzióny či kempy zaznamenali v súhrne viac ako 800.000 hostí. Aktuálne hodnoty boli teda vyššie ako v lete pred pandémiou približne o 16.000 hostí. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach v SR strávili hostia vyše 2,2 milióny nocí, o 6,6 % viac ako pred rokom. Priemerná dĺžka pobytu v auguste predstavovala 2,8 noci.
V štruktúre ubytovaných hostí s takmer dvojtretinový podielom naďalej prevládali domáci návštevníci, bolo ich 484.000. Ich počet medziročne narástol o necelé 4 %. Celkovo v dlhodobom hodnotení išlo o historicky tretiu najvyššiu hodnotu. Domáca návštevnosť totiž evidovala svoj historický vrchol v rokoch 2020 a 2021, kedy pandemické obmedzenia cestovania motivovali dovolenkovať doma na Slovensku vysoké počty dovolenkujúcej populácie.
Nadpriemerné, až 17-percentné tempo rastu zaznamenal počet ubytovaných cudzincov na Slovensku, ktorých bolo takmer 324.000. Táto hodnota už len nepatrne zaostávala za rekordom z roku 2019 (o 1700 / 0,5 % osôb).
Druhý prázdninový mesiac potešil medziročným zlepšením ubytovateľov vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Návštevnosť im vzrástla v rozpätí od 1,7 % v Košickom kraji až po 12,3 % v Žilinskom kraji. Najviac hostí sa ubytovalo v Žilinskom kraji, pričom návštevnosť sa prvýkrát tesne priblížila až k míľniku 200.000 hostí. Nad 150.000 návštevníkov evidoval Bratislavský aj Prešovský kraj. Spolu tvorili tieto tri regióny 63 % celkovej návštevnosti SR.
Z regionálneho hľadiska historicky najvyššiu mesačnú návštevnosť zaznamenalo až päť regiónov SR, a to tradične najnavštevovanejšie regióny Žilinského či Prešovského kraja, ale tiež aj Banskobystrický, Košický a Trnavský kraj. Vo zvyšných troch krajoch - v Bratislavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji - celkový počet ubytovaných ešte mierne zaostával za predpandemickým augustovým rekordom z roku 2019.
V súhrne za prvých osem mesiacov roku 2025 sa na Slovensku ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 4,3 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast v súhrne o 6 %, pričom dynamickejšie vzrástol počet cudzincov ako počet domácich návštevníkov. Pozitívne možno hodnotiť aj skutočnosť, že celkový počet prenocovaní medziročne vzrástol až o 5 %. V porovnaní s rekordným rokom 2019 chýbalo ubytovateľom už len 1,4 % (59.000) hostí, a to najmä zo zahraničia.
