Úrad: Počet obchodných periód so zápornými cenami elektriny sa zvyšuje
Záporné ceny elektriny sú dôsledkom prebytku energie dodávanej najmä obnoviteľnými zdrojmi.
Autor TASR
Tále 9. októbra (TASR) - Počet obchodných periód so zápornými cenami elektriny sa každoročne zvyšuje. Zatiaľ čo v roku 2023 sa cena elektriny na dennom trhu prepadla do záporných hodnôt v 90 prípadoch, v roku 2024 to už bolo 288 obchodných periód a v tomto roku, do 26. septembra, to už bolo v 293 prípadoch. Upozornil na to vo štvrtok na konferencii Energofórum, organizovanej spoločnosťou Sféra, podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetí (ÚRSO) Martin Horváth.
Záporné ceny elektriny sú dôsledkom prebytku energie dodávanej najmä obnoviteľnými zdrojmi. „Je, samozrejme, otázka, že aká je možná reakcia a čo to bude, aký bude vlastne vývoj,“ uviedol Horváth. V západnej Európe sa už podľa neho začali masívne investície do úložísk energie, ktoré prinášajú najväčší obchodníci. Ďalšou z možností obmedzenia odchýlok sústavy je výstavba stabilných zdrojov energie, no problémom sú dlhé čakacie lehoty napríklad na plynové turbíny.
„Nie je to len európsky problém, je to celosvetový problém. Takže tie dlhé dodacie lehoty, to je niečo, s čím sa bude musieť konfrontovať, a teda je to výzva na dosiahnutie určitej stability,“ dodal. Jedna z reakcií na zmeny v elektrickej sústave je skrátenie frekvencie obchodovania. Tá sa z doterajšieho polhodinového intervalu koncom septembra skrátila na 15-minútový interval.
Horváth vysvetľoval aj dôvody zmeny spoplatnenia odchýlky odberu alebo aj dodávok elektriny. ÚRSO sa podľa neho začal zaoberať touto témou na podnet regulovaných subjektov a zistil, že rastie počet dní s kladnou odchýlkou. „Samozrejme, to je niečo, čo my ako regulátor nechceme vidieť,“ zdôraznil. Prebytok energie musí prenosová sústava, ktorá je zodpovedná za stabilitu siete, vyrovnať a využiť na to platené služby dodávateľov.
