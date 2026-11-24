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Úrad podpredsedu vlády by mal mať na starosti nové eurofondy
Dôvodom presunu budúcich eurofondov na tento úrad je to, že pripravovaný viacročný finančný rámec Európskej únie (EÚ) od roku 2028 má fungovať podobne ako plán obnovy.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Názov Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku by od budúceho roka nemal obsahovať plán obnovy. Zároveň by mal úrad dostať na starosť eurofondy pre nové programové obdobie. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu koaličného poslanca Erika Vlčeka (Hlas-SD), ktorý predložil k návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Nepriamo sa ním novelizuje zákon o organizácii činnosti vlády
Úprava názvu úradu podpredsedu vlády podľa predkladateľa súvisí s postupným ukončovaním Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR. Aj po 1. januári 2027 však bude vykonávať práva, povinnosti a úlohy súvisiace s POO až do splnenie všetkých súvisiacich záväzkov.
Dôvodom presunu budúcich eurofondov na tento úrad je to, že pripravovaný viacročný finančný rámec Európskej únie (EÚ) od roku 2028 má fungovať podobne ako plán obnovy. „Úrad disponuje personálnym a odborným zázemím v podobe Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) a špecifickými skúsenosťami získanými pri riadení POO, ktoré mu poskytujú jedinečné predpoklady na prípravu Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP) a koordináciu napĺňania jeho cieľov,“ priblížil predkladateľ.
Zároveň deklaroval, že pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vo vzťahu k doterajším fondom EÚ sa nemení.
Úprava názvu úradu podpredsedu vlády podľa predkladateľa súvisí s postupným ukončovaním Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR. Aj po 1. januári 2027 však bude vykonávať práva, povinnosti a úlohy súvisiace s POO až do splnenie všetkých súvisiacich záväzkov.
Dôvodom presunu budúcich eurofondov na tento úrad je to, že pripravovaný viacročný finančný rámec Európskej únie (EÚ) od roku 2028 má fungovať podobne ako plán obnovy. „Úrad disponuje personálnym a odborným zázemím v podobe Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) a špecifickými skúsenosťami získanými pri riadení POO, ktoré mu poskytujú jedinečné predpoklady na prípravu Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP) a koordináciu napĺňania jeho cieľov,“ priblížil predkladateľ.
Zároveň deklaroval, že pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vo vzťahu k doterajším fondom EÚ sa nemení.