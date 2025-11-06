< sekcia Ekonomika
Úrad pre plán obnovy navýšil dotácie do projektov v oblasti výskumu
Cieľom iniciatívy je podpora podnikateľských subjektov, ktoré sa venujú experimentálnemu vývoju a priemyselnému výskumu na vyššej úrovni pripravenosti projektov.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPVL) spustil v auguste systém dotácií určených na podporu podnikateľov pri iniciovaní a realizácii inovatívnych projektov v oblasti výskumu a vývoja. Vzhľadom na vysoký dopyt podnikateľského sektora a na výsledky hodnotiaceho procesu sa ÚPPVL rozhodol navýšiť pôvodne alokované zdroje zo sumy 180 miliónov eur takmer na 230 miliónov eur, informoval vo štvrtok úrad.
„Som rád, že medzi žiadateľmi, ktorí uspeli, sú nielen spoločnosti dlhodobo aktívne vo výskume a vývoji v oblasti robotiky aj biotechnológií, o čom svedčia aj granty udelené inými inštitúciami (vrátane medzinárodných), ale aj firmy, ktoré by som označil za nových inovátorov,“ uviedol podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.
Cieľom iniciatívy je podpora podnikateľských subjektov, ktoré sa venujú experimentálnemu vývoju a priemyselnému výskumu na vyššej úrovni pripravenosti projektov. Úrad priblížil, že súčasne podporou takýchto firiem sleduje aj zvyšovanie súkromných výdavkov na vedu, výskum a inovácie, čo je jedným z kľúčových cieľov Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030.
ÚPPVL vyhlásil 16. júna dve výzvy v oblastiach biotechnológií a robotiky/automatizácie. Obe tieto oblasti patria medzi domény Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky (RIS3 SK 2021+). V lehote určenej na predkladanie žiadostí, a teda do 16. augusta, úrad dostal 338 projektových zámerov v celkovej hodnote prevyšujúcej 800 miliónov eur.
