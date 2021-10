Úrad podpredsedu vlády s CIFE podpísal memorandum

Bratislava 14. októbra (TASR) – Jedným z prínosov nového stavebného zákona majú byť služby a pracovné postupy v kompletne digitálnej podobe. Nová právna úprava týkajúca sa územného plánovania a výstavby však na jednoduché sledovanie lehôt a nastavenie jasných pravidiel bude potrebovať aj nové technické riešenie. Úrad podpredsedu vlády SR preto začal spoluprácu s profesorom Martinom Fischerom a Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) pri Stanfordovej univerzite v USA. Informovali o tom z kancelárie podpredsedu vlády SR.



"Je nevyhnutné, aby sme postupne zaviedli do praxe jednotný informačný model výstavby. Základom pre budúcu automatizáciu služieb sú dobre definované procesy, kompetencie a spoločné údajové štruktúry," skonštatoval podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina) s tým, že predbežne dohodli aj spoluprácu medzi CIFE a Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave. Cieľom spoločného postupu bude vývoj návrhu riešenia. Ten má byť schopný ukázať jednotlivé funkcie konceptu vrátane štúdie jeho realizovateľnosti. Výskum a vývoj sa uskutoční v priestoroch CIFE v USA.



Nová právna úprava vrátane zodpovedajúceho technického riešenia má zefektívniť proces udeľovania povolení. Dosiahnuť sa to má zavedením systému založeného na preddefinovaných pravidlách, ktorý umožní žiadateľom o povolenie sledovať prostredníctvom používateľsky prívetivého interaktívneho rozhrania priebeh spracovania povolenia, požadované kontrolované regulatívy a identifikované nedostatky v podkladoch v rámci tohto procesu.



Technické riešenie má obsahovať všetky možnosti bez toho, aby do nich úrady zasahovali. Pôjde teda o dátový manažment, komunikačné rozhranie pre účastníkov stavebného konania, mapy územia, priestorové zobrazenie stavieb v rozličných úrovniach detailu či vyhodnocovanie vložených dát v nadväznosti na preddefinované kritériá na účely vydania stavebného rozhodnutia.



"Počítame aj s možnosťami autentifikácie používateľa, elektronickej komunikácie v nadväznosti na už existujúce rozhranie, vytvárania autorizovaných dokumentov, prijímania platieb a poskytovania multikanálového prístupu k službám," dodal Holý.



Úrad podpredsedu vlády priblížil, že profesor Fischer je popredný globálny expert, výskumný pracovník a riaditeľ CIFE, ktorý sa digitalizácii stavebného priemyslu venuje už viac ako 30 rokov. Legislatíva, ktorá sa má na Slovensku zaviesť, podľa Fischera umožňuje úspory a efektívnosť vo všetkých fázach projektu, umožňuje verejným inštitúciám lepšie alokovať svoje zdroje, čo vedie k bezpečnejšej spoločnosti a poskytuje nové obchodné príležitosti.