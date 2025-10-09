< sekcia Ekonomika
Úrad: Pokrytie rýchlostných ciest 5G signálom na úrovni 70 %
Mobilní operátori majú na splnenie povinnosti záväzkov pokryť všetky prevádzkované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku 5G signálom čas do 31. decembra 2025.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) preveril v rámci monitorovacej kampane plnenie záväzkov mobilných operátorov pokryť všetky prevádzkované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku 5G signálom. Monitorovacia kampaň sa uskutočnila v období od 18. novembra 2024 do 12. marca 2025. V prvom štvrťroku 2025 bolo pokrytie prevádzkovaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 5G signálom na úrovni približne 70 %. Vo štvrtok o tom informoval úrad.
Mobilní operátori majú na splnenie povinnosti záväzkov pokryť všetky prevádzkované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku 5G signálom čas do 31. decembra 2025. „Cieľom bolo preveriť plnenie rozvojových kritérií a podmienok pokrytia 5G signálom pre frekvenčné pásmo 700 megahertzov (MHz). Tieto záväzky vyplynuli z výsledkov aukcie, ktorá bola ukončená 23. novembra 2020,“ uviedol riaditeľ odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií Dušan Mozola s tým, že úrad dohliada na transparentné a efektívne využívanie frekvenčného spektra a zabezpečuje plnenie záväzkov mobilných operátorov voči štátu a obyvateľom Slovenska.
Merania boli zamerané primárne na operátorov s aukčnou povinnosťou, teda na Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia. Tie sa uskutočnili cez špecializované meracie vozidlá a prístroje určených na zber dát o pokrytí 5G signálom. Úrad skonštatoval, že všetci operátori v prvom štvrťroku priebežne plnili svoje záväzky. V monitorovaní pokrytia bude naďalej pokračovať a vyhodnocovať plnenie stanovených kritérií zo strany operátorov aj po uplynutí termínu 31. decembra 205.
Mobilní operátori majú na splnenie povinnosti záväzkov pokryť všetky prevádzkované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku 5G signálom čas do 31. decembra 2025. „Cieľom bolo preveriť plnenie rozvojových kritérií a podmienok pokrytia 5G signálom pre frekvenčné pásmo 700 megahertzov (MHz). Tieto záväzky vyplynuli z výsledkov aukcie, ktorá bola ukončená 23. novembra 2020,“ uviedol riaditeľ odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií Dušan Mozola s tým, že úrad dohliada na transparentné a efektívne využívanie frekvenčného spektra a zabezpečuje plnenie záväzkov mobilných operátorov voči štátu a obyvateľom Slovenska.
Merania boli zamerané primárne na operátorov s aukčnou povinnosťou, teda na Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia. Tie sa uskutočnili cez špecializované meracie vozidlá a prístroje určených na zber dát o pokrytí 5G signálom. Úrad skonštatoval, že všetci operátori v prvom štvrťroku priebežne plnili svoje záväzky. V monitorovaní pokrytia bude naďalej pokračovať a vyhodnocovať plnenie stanovených kritérií zo strany operátorov aj po uplynutí termínu 31. decembra 205.