Úrad: Posunutie účinnosti stavebnej reformy o jeden rok je očakávané

Bratislava 10. januára (TASR) - Posunutie účinnosti stavebnej reformy o jeden rok je podľa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR očakávaným krokom. A to najmä z pohľadu nepripravenosti začlenenia povoľovacích procesov stavieb, ktoré podliehajú procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). UUPV SR to uviedol v súvislosti so zmenami stavebného zákona, ktoré v stredu schválila vláda.



"Prípravu tejto agendy malo na starosti bývalé vedenie Ministerstva životného prostredia SR. Musíme skonštatovať, že ministerstvo aktuálne nie je pripravené na tieto nové koncepcie a v praxi by nastal kolaps v povoľovaní stavieb, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA). To je aj jedným z hlavných dôvodov posunutia účinnosti zákona o výstavbe," priblížil riaditeľ tlačového odboru UUPV SR Pavel Machava s tým, že úrad je pripravený na uskutočnenie všetkých zmien v stavebnej legislatíve, ktoré v stredu schválila vláda.



Machava pripomenul, že reforma stavebnej legislatívy, ktorá mala začať platiť od 1. apríla 2024, bola postavená na dvoch nových zákonoch. Išlo o zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Vládny kabinet v stredu schválil zmenu, ktorou odsúva účinnosť zákona o výstavbe o jeden rok, teda do 1. apríla 2025. "Preto bolo potrebné schváliť zmeny v aktuálne platnom stavebnom zákone," doplnil Machava.



Od apríla tohto roka tak vstúpi do platnosti iba zákon o územnom plánovaní. Územné plánovanie zostáva v kompetencii miest a obcí, dodal za UUPV Machava.



Ministerstvo dopravy popri posunutí účinnosti zákona o výstavbe navrhlo vykonať aj niekoľko zmien v aktuálne platnom stavebnom zákone. Ich cieľom je podľa rezortu skrátiť dobu prípravy stavieb, najmä doby administratívneho posudzovania vo fáze povoľovania stavieb, v prechodnom období, teda do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe.



Účinnosť novely stavebného zákona, ktorú v stredu schválil vládny kabinet, sa navrhuje od 31. marca 2024. Novelu musia ešte schváliť poslanci Národnej rady (NR) SR.