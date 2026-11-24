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Úrad práce eviduje nahlásené prepúšťanie v okrese Dunajská Streda
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnavskom kraji od začiatku tohto roka nahlásených 11 hromadných prepúšťaní.
Autor TASR
Dunajská Streda/Kostolné Kračany 24. novembra (TASR) - Úrad práce v Dunajskej Strede eviduje oznámenie o hromadnom prepúšťaní s počtom 345 ohrozených zamestnaneckých miest. Spoločnosť CEVA Logistics TASR deklarovala snahu minimalizovať vplyv na zamestnancov dotknutého logistického centra v Kostolných Kračanoch v okrese Dunajská Streda. Na avizované hromadné prepúšťanie upozornili topky.sk.
„Ukončenie bežnej prevádzky očakávame 28. februára 2027. Úzko spolupracujeme so slovenskými úradmi práce s cieľom minimalizovať vplyv na miestnych zamestnancov - 354 kmeňových a približne 290 dočasných,“ uviedli pre TASR z CEVA Logistics.
Spoločnosť About You sa totiž rozhodla neobnoviť zmluvu na prevádzku logistického centra v Kostolných Kračanoch. „Úzko spolupracujeme s naším partnerom CEVA Logistics, aby sme zabezpečili riadny a plynulý prechod,“ povedali pre TASR z About You.
Spoločnosť ďalej ozrejmila, že zmluvu nepredĺži v nadväznosti na zmeny v celoeurópskej logistickej sieti skupiny, ktoré oznámila ešte v januári 2026. CEVA Logistics zabezpečuje prevádzku logistického centra v Kostolných Kračanoch od marca 2022.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnavskom kraji od začiatku tohto roka nahlásených 11 hromadných prepúšťaní. „Aktuálny počet ohrozených pracovných miest v Trnavskom kraji je 542,“ spresnili z tlačového a komunikačného oddelenia ústredia práce.
„Ukončenie bežnej prevádzky očakávame 28. februára 2027. Úzko spolupracujeme so slovenskými úradmi práce s cieľom minimalizovať vplyv na miestnych zamestnancov - 354 kmeňových a približne 290 dočasných,“ uviedli pre TASR z CEVA Logistics.
Spoločnosť About You sa totiž rozhodla neobnoviť zmluvu na prevádzku logistického centra v Kostolných Kračanoch. „Úzko spolupracujeme s naším partnerom CEVA Logistics, aby sme zabezpečili riadny a plynulý prechod,“ povedali pre TASR z About You.
Spoločnosť ďalej ozrejmila, že zmluvu nepredĺži v nadväznosti na zmeny v celoeurópskej logistickej sieti skupiny, ktoré oznámila ešte v januári 2026. CEVA Logistics zabezpečuje prevádzku logistického centra v Kostolných Kračanoch od marca 2022.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnavskom kraji od začiatku tohto roka nahlásených 11 hromadných prepúšťaní. „Aktuálny počet ohrozených pracovných miest v Trnavskom kraji je 542,“ spresnili z tlačového a komunikačného oddelenia ústredia práce.