Štvrtok 19. marec 2026
Úrad práce v Galante eviduje ďalšie hromadné prepúšťanie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Ohrozených je 228 miest.

Autor TASR
Galanta 19. marca (TASR) - Úrad práce v Galante eviduje po Samsungu ďalšie hromadné prepúšťanie. Ohrozených je 228 pracovných miest v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou plastových komponentov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie 13. marca. Podľa informácií TASR ide o jednu z firiem dodávajúcich komponenty do závodu spoločnosti Samsung v Galante, ktorý do mája 2026 ukončí výrobu.

Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia oznámila rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante v závere februára. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať naďalej.
