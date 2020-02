Úrad pre letectvo zužuje počet problémov, ktoré má Boeing vyriešiť

Singapur 11. februára (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) zužuje počet problémov, ktoré je potrebné vyriešiť predtým, ako povolí certifikačný skúšobný let uzemneného lietadla Boeing 737 Max. Uviedol to šéf úradu Steve Dickson na leteckom veľtrhu Singapore Airshow. Odmietol však zverejniť akýkoľvek konkrétny termín.



Zdôraznil, že FAA sledujeme celý proces odstraňovania problémov v Boeingu a podľa neho je dôležité, aby sa úrad sústredil na tento proces, a nie na časový harmonogram.



Dodal, že úrad už predtým avizoval, že sa blíži k "míľniku" a certifikačný let je ďalším významným míľnikom. Po jeho dokončení bude mať FAA oveľa jasnejšie informácie o tom, či proces napreduje, povedal počas návštevy Singapore Airshow.



Certifikačný let, ktorý majú vykonať piloti FAA, "zatiaľ nie je naplánovaný, pretože je stále potrebné vyriešiť niekoľko problémov, ale ich počet sa naďalej zužuje. FAA čaká na návrhy spoločnosti Boeing týkajúce sa niekoľkých položiek“, dodal.



Modely 737 Max boli uzemnené v marci 2019 po dvoch smrteľných haváriách v priebehu piatich mesiacov.



Boeing už upravil problematický softvér a verí, že stroje 737 Max by do polovice roka mohli získať povolenie na návrat do prevádzky.



Dickson v tejto súvislosti povedal, že pred schválením ich návratu očakáva zosúladenie technických požiadaviek globálnych regulačných úradov. Poznamenal však, že aj napriek tomu by sa mohli vyskytnúť rozdiely pri obnove povolení na lety v rôznych častiach sveta.