Úrad pre reguláciu bude zbierať údaje o pokrytí SR sieťami

Bratislava 4. júna (TASR) - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb mapuje širokopásmové siete na Slovensku. Geografický prieskum pokrytia územia sieťami potrvá v predĺženej lehote do 30. júna 2024. V geografickom prieskume sa zbierajú údaje od podnikov o pokrytí do informačného systému Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad. Úrad pre reguláciu o tom informoval v utorok.



"Aj s ohľadom na potrebu stabilizovať funkcionalitu novo implementovaného systému na zber údajov a nevyhnutnú dobu pre operátorov potrebnú na jeho zvládnutie sme sa rozhodli predĺžiť lehotu na zasielanie údajov do 30. 6. 2024," uviedol predseda regulačného úradu Ivan Marták.



Zber dát pôvodne úrad uskutočňoval od začiatku marca do konca mája tohto roka. Údaje získavali od podnikov poskytujúcich širokopásmové siete. Podľa regulačného úradu ide o komplexnú a pomerne náročnú aktivitu, ktorá sa na Slovensku robí po prvýkrát.



Úrad pripomenul, že podniky síce majú podľa zákona o elektronických komunikáciách povinnosť poskytnúť úradu potrebné údaje v stanovenej lehote, avšak ukázalo sa, že potrebujú dlhší čas na poslanie všetkých dát i na zavedenie informačného systému.



Z približne 690 podnikov, ktoré na Slovensku poskytujú internet, si svoju povinnosť do mája tohto roka splnilo vyše 300. Tento počet však podľa regulačného úradu nevyjadruje celkové zastúpenie v relevantnom segmente, preto musia počkať na doplnenie údajov aj od ďalšej, podstatnej časti podnikov.



"Cieľom je mapovanie širokopásmových sietí na Slovensku, čím sa zabezpečí zavádzanie broadbandu (širokopásmové pripojenie, pozn. red.) na Slovensku a taktiež sa zabezpečí vyhlasovanie štátnych intervencií v rámci strategického plánovania zavádzania broadbandu či monitoringu investícií operátorov do pevných a mobilných sietí," doplnil regulačný úrad.