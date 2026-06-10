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Úrad pre reguláciu hazardných hier avizuje počas MS zvýšený dohľad
Od začiatku roka 2026 vykonáva úrad dohľad nielen nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách, ale aj zákona o ochrane spotrebiteľa v tejto oblasti.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) vyzýva všetkých prevádzkovateľov v tomto odvetví na striktné dodržiavanie pravidiel zodpovednej reklamy počas majstrovstiev sveta vo futbale. Obsah reklamných kampaní bude dôsledne monitorovať a v prípade zistenia porušenia zákona okamžite zasiahne. Hráčov zároveň úrad varuje pred podvodmi, ktoré využívajú falšovanú identitu známych značiek. Informovala o tom Henrieta Vartovník Borowiecka z ÚRHH.
Od začiatku roka 2026 vykonáva úrad dohľad nielen nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách, ale aj zákona o ochrane spotrebiteľa v tejto oblasti. „Naša nová legislatívna kompetencia nám dáva silný mandát na to, aby sme chránili slovenských spotrebiteľov pred agresívnymi, klamlivými alebo manipulatívnymi praktikami,“ skonštatovala generálna riaditeľka ÚRHH Libuša Baranová.
Reklama na hazardné hry podľa nej musí zostať v jasne definovaných zákonných medziach a musí obsahovať explicitné varovania o rizikách spojených s hazardnými hrami. Zodpovedná reklama zároveň nesmie cieliť na zraniteľné skupiny obyvateľstva, najmä na mladistvých a osoby zapísané v Registri vylúčených osôb. Úrad plánuje počas celého trvania šampionátu nasadiť zvýšené kapacity na monitoring televízneho vysielania, online priestoru, sociálnych sietí a outdoorovej reklamy.
Regulačný orgán zároveň varuje pred novými formami nelegálneho hazardu. Rozšíreným sa stáva falšovanie identity značky (brand spoofing), pri ktorej nelegálni prevádzkovatelia zneužívajú názvy, vizuálnu identitu a dôveryhodnosť licencovaných spoločností, aby nalákali hráčov na podvodné webové stránky, ktoré na prvý pohľad pôsobia ako oficiálne platformy. Útočníci často využívajú adresy veľmi podobné originálu, phishingové e-maily či SMS správy s maskovanými a skrátenými odkazmi (napr. cez bit.ly) alebo podvodné profily na sociálnych sieťach.
Od začiatku roka 2026 vykonáva úrad dohľad nielen nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách, ale aj zákona o ochrane spotrebiteľa v tejto oblasti. „Naša nová legislatívna kompetencia nám dáva silný mandát na to, aby sme chránili slovenských spotrebiteľov pred agresívnymi, klamlivými alebo manipulatívnymi praktikami,“ skonštatovala generálna riaditeľka ÚRHH Libuša Baranová.
Reklama na hazardné hry podľa nej musí zostať v jasne definovaných zákonných medziach a musí obsahovať explicitné varovania o rizikách spojených s hazardnými hrami. Zodpovedná reklama zároveň nesmie cieliť na zraniteľné skupiny obyvateľstva, najmä na mladistvých a osoby zapísané v Registri vylúčených osôb. Úrad plánuje počas celého trvania šampionátu nasadiť zvýšené kapacity na monitoring televízneho vysielania, online priestoru, sociálnych sietí a outdoorovej reklamy.
Regulačný orgán zároveň varuje pred novými formami nelegálneho hazardu. Rozšíreným sa stáva falšovanie identity značky (brand spoofing), pri ktorej nelegálni prevádzkovatelia zneužívajú názvy, vizuálnu identitu a dôveryhodnosť licencovaných spoločností, aby nalákali hráčov na podvodné webové stránky, ktoré na prvý pohľad pôsobia ako oficiálne platformy. Útočníci často využívajú adresy veľmi podobné originálu, phishingové e-maily či SMS správy s maskovanými a skrátenými odkazmi (napr. cez bit.ly) alebo podvodné profily na sociálnych sieťach.