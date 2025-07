Úrad pre reguláciu hazardu chce pracovať na zefektívnení procesov

Bratislava 29. júla (TASR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) plánuje, aj na základe záverov Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, v spolupráci s Ministerstvom financií SR pracovať na zefektívnení procesov v kľúčových oblastiach, ktoré má úrad v kompetencii. ÚRHH to uviedol v súvislosti zo závermi NKÚ, ktoré boli zverejnené v piatok (25. 7.).



Úrad pripomenul, že pripravil iniciatívny dokument Východiská pre spracovanie návrhu dokumentu Koncepcia štátnej politiky v oblasti hazardných hier v SR 2025 - 2030. „ÚRHH vo vypracovanom dokumente poukázal na viacero zásadných oblastí, v ktorých by bolo potrebné pristúpiť k novelizácii súčasnej právnej úpravy. Existujú viaceré čiastkové oblasti, pri ktorých je vhodné a účelné zasiahnuť do regulácie a to najmä z dôvodu prispôsobenia sa aktuálnym trendom a vývoju v tejto oblasti,“ uviedol úrad.



ÚRHH reagoval aj na kritiku NKÚ pre sankcie, ktorým uplynula zákonná lehota na ich vyrubenie. Úrad prízvukoval, že od svojho vzniku v roku 2019 každoročne zabezpečuje vyššie príjmy do štátneho rozpočtu a zároveň robí väčší objem úloh naviazaný na správne konania či dozor a kontrolu.



„Napriek tomu, že rozsah a náročnosť úloh narástla, ÚRHH má podstatne nižší počet zamestnancov, než aký bol vyčlenený pre oblasť regulácie hazardných hier v období pred jeho vznikom. ÚRHH na odstránenie uvedeného nedostatku vykonával a vykonáva viacero opatrení za účelom zefektívnenia vnútorných procesov. Je však potrebné zdôrazniť, že ÚRHH musí svoju činnosť primárne zamerať na zabezpečenie základnej úlohy ÚRHH v zmysle zákona o hazardných hrách, ktorou je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečenie spoločenskej kompenzácie rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich,“ reagoval úrad.



NKÚ v piatok zverejnil príjmy z hazardu do štátneho rozpočtu za minulý rok. Zároveň však skonštatoval, že napriek stúpajúcim príjmom z hazardu štát nemá ucelenú koncepciu v tejto oblasti a nedostatočne rieši prevenciu závislosti od hazardu aj ochranu zraniteľných skupín, ako sú mladiství či patologickí hráči. NKÚ tiež zistil, že ÚRHH za posledných šesť rokov udelil vyše 600 pokút. No vo viac ako 900 prípadoch došlo pre nečinnosť úradu k zániku možnosti uložiť pokutu. Dôvodom bolo podľa kontrolórov to, že agende ukladania sankcií v správnych konaniach sa až do vlaňajška venoval iba jeden zamestnanec.