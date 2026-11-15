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Úrad pre reguláciu hier spustil program prevencie rizikového správania
Program ponúkol štyri tematické bloky, od výchovy charakteru až po fungovanie herného trhu.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Zodpovedným hraním a stieraním hraníc medzi videohrami a hazardom sa zaoberala tohtotýždňová pilotná konferencia národného preventívno-vzdelávacieho programu „Nastav si limity (Gaming vs. Gambling)“ v Bratislave. Jej cieľom bolo systematicky zaškoliť stredoškolských pedagógov a vybudovať celoslovenskú sieť ambasádorov prevencie rizikového správania v digitálnom prostredí priamo v školských triedach. TASR o tom informovala Henrieta Vartovník Borowiecka, vedúca oddelenia komunikácie Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH), ktorý sa na konferencii podieľal spolu s Inštitútom pre reguláciu hazardných hier (IPRHH).
Program ponúkol štyri tematické bloky, od výchovy charakteru až po fungovanie herného trhu. Diskutujúci sa zhodli, že nenahraditeľnou zložkou prevencie zostáva rodina, teda záujem rodičov o prežívanie dieťaťa a ponuka zmysluplných alternatív trávenia voľného času. „Pedagógovia si odniesli praktické tipy, napríklad to, ako podporu sebaregulácie začleniť priamo do výučby,“ spomenula.
Konferencia predstavila aj špecifiká generácií Z a Alfa, výzvy, ktorým mladí ľudia čelia, a sociálne vplyvy digitálneho prostredia. Odborníci riešili riziká loot boxov a mikrotransakcií, ktoré môžu do sveta mladých nenápadne vnášať prvky hazardu.
„Digitálny priestor je pre mladých ľudí primárnym prostredím, v ktorom formujú postoje aj identitu a stieranie hraníc medzi gamingom a gamblingom spolu s obmedzenou schopnosťou sebaregulácie dospievajúcich vytvára priestor pre vznik nelátkových závislostí,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie úradu.
Na konferencii priblížili aj medzinárodne ocenený vzdelávací projekt ÚRHH určený žiakom stredných škôl. Formou interaktívnej prednášky a diskusie poskytuje mladým ľuďom neskreslené informácie o tom, ako hazardné hry fungujú, a o rizikách, ktoré s nimi súvisia. Zároveň rozvíja ich kritické myslenie a sebareguláciu.
Pedagógovia, školskí psychológovia či vychovávatelia z Bratislavského a Trnavského kraja absolvovali aj dva workshopy, ktoré prebiehali paralelne. Prvý im poskytol diagnostické minimum, kde sa dopracovali spoločnou aktivitou k obrazu človeka závislého od digitálnych technológií a získali zručnosť identifikovať tieto problémy bez unáhlených záverov a predsudkov. Druhý workshop predstavil pedagogické a pohybové aktivity pre prácu so stredoškolákmi - techniky na vytvorenie odstupu medzi impulzom a reakciou, tvorivé aktivity na uvedomenie si vlastných hraníc a cvičenia na rozpoznávanie manipulatívnych prvkov digitálnych hier a hazardu.
Na konferencii participovali adiktológovia a šesť slovenských univerzít, konkrétne Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra digitálnych hier Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
„Prevencia nie je zákaz. Prevencia je komunikácia, vzdelávanie a schopnosť robiť zodpovedné rozhodnutia. Aj my dospelí vieme, ako náročné môže byť odložiť telefón, vypnúť obrazovku alebo povedať si, že na dnes stačilo. Od mladých ľudí pritom často očakávame, že sa v digitálnom svete dokážu zorientovať úplne sami,“ zdôraznila generálna riaditeľka ÚRHH Libuša Baranová.
„Nastav si limity“ je podľa slov vedúcej oddelenia komunikácie úradu prvým národným preventívno-vzdelávacím programom ÚRHH zameraným na digitálne hry, hazardné hry a rozvoj sebaregulácie mladých ľudí. Nadväzuje na projekt „Hazard bez mýtov a ilúzií“, interaktívnu prednášku pre stredoškolákov, ktorá v roku 2025 získala medzinárodné ocenenie VIXIO Global Regulatory Awards (GRAs) v kategórii Regulatory Initiative of the Year.
„Konferencia ‚Nastav si limity‘ nie je jednorazovou iniciatívou. Odštartovala symbolicky počas Týždňa zodpovedného hrania a v priebehu nasledujúceho roka sa počíta s jej realizáciou v rámci celého Slovenska,“ uzavrela.
Program ponúkol štyri tematické bloky, od výchovy charakteru až po fungovanie herného trhu. Diskutujúci sa zhodli, že nenahraditeľnou zložkou prevencie zostáva rodina, teda záujem rodičov o prežívanie dieťaťa a ponuka zmysluplných alternatív trávenia voľného času. „Pedagógovia si odniesli praktické tipy, napríklad to, ako podporu sebaregulácie začleniť priamo do výučby,“ spomenula.
Konferencia predstavila aj špecifiká generácií Z a Alfa, výzvy, ktorým mladí ľudia čelia, a sociálne vplyvy digitálneho prostredia. Odborníci riešili riziká loot boxov a mikrotransakcií, ktoré môžu do sveta mladých nenápadne vnášať prvky hazardu.
„Digitálny priestor je pre mladých ľudí primárnym prostredím, v ktorom formujú postoje aj identitu a stieranie hraníc medzi gamingom a gamblingom spolu s obmedzenou schopnosťou sebaregulácie dospievajúcich vytvára priestor pre vznik nelátkových závislostí,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie úradu.
Na konferencii priblížili aj medzinárodne ocenený vzdelávací projekt ÚRHH určený žiakom stredných škôl. Formou interaktívnej prednášky a diskusie poskytuje mladým ľuďom neskreslené informácie o tom, ako hazardné hry fungujú, a o rizikách, ktoré s nimi súvisia. Zároveň rozvíja ich kritické myslenie a sebareguláciu.
Pedagógovia, školskí psychológovia či vychovávatelia z Bratislavského a Trnavského kraja absolvovali aj dva workshopy, ktoré prebiehali paralelne. Prvý im poskytol diagnostické minimum, kde sa dopracovali spoločnou aktivitou k obrazu človeka závislého od digitálnych technológií a získali zručnosť identifikovať tieto problémy bez unáhlených záverov a predsudkov. Druhý workshop predstavil pedagogické a pohybové aktivity pre prácu so stredoškolákmi - techniky na vytvorenie odstupu medzi impulzom a reakciou, tvorivé aktivity na uvedomenie si vlastných hraníc a cvičenia na rozpoznávanie manipulatívnych prvkov digitálnych hier a hazardu.
Na konferencii participovali adiktológovia a šesť slovenských univerzít, konkrétne Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra digitálnych hier Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
„Prevencia nie je zákaz. Prevencia je komunikácia, vzdelávanie a schopnosť robiť zodpovedné rozhodnutia. Aj my dospelí vieme, ako náročné môže byť odložiť telefón, vypnúť obrazovku alebo povedať si, že na dnes stačilo. Od mladých ľudí pritom často očakávame, že sa v digitálnom svete dokážu zorientovať úplne sami,“ zdôraznila generálna riaditeľka ÚRHH Libuša Baranová.
„Nastav si limity“ je podľa slov vedúcej oddelenia komunikácie úradu prvým národným preventívno-vzdelávacím programom ÚRHH zameraným na digitálne hry, hazardné hry a rozvoj sebaregulácie mladých ľudí. Nadväzuje na projekt „Hazard bez mýtov a ilúzií“, interaktívnu prednášku pre stredoškolákov, ktorá v roku 2025 získala medzinárodné ocenenie VIXIO Global Regulatory Awards (GRAs) v kategórii Regulatory Initiative of the Year.
„Konferencia ‚Nastav si limity‘ nie je jednorazovou iniciatívou. Odštartovala symbolicky počas Týždňa zodpovedného hrania a v priebehu nasledujúceho roka sa počíta s jej realizáciou v rámci celého Slovenska,“ uzavrela.