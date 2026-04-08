Úrad pre reguláciu minulý rok schválil 17 prevádzkových poriadkov
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v minulom roku posúdil a schválil 17 prevádzkových poriadkov, ktoré určujú pravidlá fungovania elektrických sústav a trhu s elektrinou na Slovensku. Štyria prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav si povinnosti v súvislosti s prevádzkovými poriadkami nesplnili. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.
Prevádzkové poriadky musia mať všetci prevádzkovatelia sústav aj organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. „Sú základným nástrojom na zabezpečenie bezpečnej, spoľahlivej a transparentnej prevádzky elektrických sústav. Ich pravidelná aktualizácia je nevyhnutná, aby systém reagoval na nové technické, legislatívne aj trhové podmienky,“ vysvetlil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Aktualizácie boli potrebné najmä pre zmeny legislatívy účinné od roku 2024, ktoré upravili pravidlá trhu s elektrinou aj cenovú reguláciu.
V roku 2025 boli tri prevádzkové poriadky schválené pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, šesť pre Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, tri pre regionálnych distribútorov a päť pre miestne distribučné sústavy. ÚRSO zároveň zverejňuje vzorový prevádzkový poriadok pre miestne distribučné sústavy, ktorý môžu prevádzkovatelia jednoducho prevziať. V roku 2025 tak spravilo šesť prevádzkovateľov.
