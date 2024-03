Úrad pre reguláciu plánuje vyhlásiť výberové konanie na frekvencie

Bratislava 19. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb plánuje vyhlásiť multipásmové výberové konanie na vydanie individuálnych povolení pre používanie frekvencií. Nahradiť má pôvodne plánovanú aukciu na frekvencie 900 MHz a 2100 MHz, ktorú úrad avizoval ešte vlani. V utorok o tom informovala Adriana Volfová z tlačovo-informačného oddelenia úradu.



"Predpokladaný termín vyhlásenia multipásmového výberového konania je druhý, prípadne tretí kvartál roka 2025, aj vzhľadom na to, že niektoré individuálne povolenia na používanie frekvencií (900 MHz, 2100 MHz) sú platné do roka 2025/2026 a niektoré až do roku 2028 (800 MHz, 2600 MHz)," uviedol predseda úradu Ivan Marták.



Úrad už informoval mobilných operátorov, že pripravovanú akciu na pridelenie frekvencií 900 MHz a 2100 MHz sa rozhodol zastaviť. "Dôvodom je zmena pôvodného zámeru vyhlásiť tzv. 2-pásmové výberové konania na vyhlásenie multipásmového výberového konania. Toto bude pozostávať z frekvenčných pásiem 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz. Úrad v súčasnej dobe stále uvažuje aj nad doplnením o frekvenčné pásma 1500 MHz a 26 GHz," doplnil úrad pre reguláciu.



Na nové výberové konanie úrad v najbližšom čase pripraví novú verejnú konzultáciu i verejné obstarávanie na konzultanta. Nevyhnutné bude podľa úradu vykonať aj príslušnú analýzu trhu.



Úrad pre reguláciu minulý rok začal s prípravou výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z pásma 900 MHz a 2100 MHz formou elektronickej aukcie. Pre pochybnosti o podmienkach aukcie Protimonopolný úrad SR odporučil regulačnému úradu, aby nechal posúdiť podmienky aukcie Európskej komisii.