Regulačný úrad podporuje využitie biometánu, ruský plyn však nenahradí

Bratislava 10. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) podporuje vtláčanie biometánu do plynárenských sietí. To najmä z dôvodu čo možno najefektívnejšieho využitia už existujúcich plynárenských sietí na Slovensku, aby ekonomický dosah z nedostatočného využívania plynárenskej infraštruktúry bol pre odberateľov plynu čo najmiernejší. Informoval o tom v pondelok ÚRSO, podľa ktorého však biometán ruský plyn napriek tomu nenahradí.



"Slovenská republika disponuje rozsiahlou sieťou plynárenskej infraštruktúry (druhá najhustejšia v Európskej únii), no tá zaznamenáva pokles spotreby plynu v dôsledku šetrenia a prechodu odberateľov k iným zdrojom ako je zemný plyn, ako aj pre výrazné zníženie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu do SR. ÚRSO preto vytvoril vhodné legislatívne podmienky, ktorými podporuje využívanie plynárenskej siete vtláčaním biometánu," priblížil úrad.



Aktuálne by mala byť do distribučnej siete v SR pripojená jedna biometánová stanica, ktorá od roku 2021 vyrába biometán z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V blízkej budúcnosti sa očakáva pripojenie ďalších piatich biometánových staníc.



Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík skonštatoval, že bioplynové stanice majú v tomto smere budúcnosť. "Približne tretina zo stovky existujúcich bioplynových staníc v SR sa dnes technicky dokáže pripojiť k plynárenskej sieti. SR má tak potenciál nahradiť biometánom približne desatinu súčasnej spotreby zemného plynu, čo predstavuje dobrý krok k udržateľnosti a energetickej nezávislosti SR. Samozrejme, ruský plyn to aj tak nenahradí," dodal Holjenčík.