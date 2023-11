Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o zvýšení cien plynu

Bratislava 28. novembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal cenové rozhodnutie pre Slovenský plynárenský priemysel (SPP), podľa ktorého by sa mala cena plynu v roku 2024 výrazne zvýšiť, a to približne na dvojnásobok. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR hovorí o neakceptovateľnom postupe úradu a situáciu upokojuje. Slovenské domácnosti podľa rezortu nebudú za plyn platiť viac ako v minulom roku.



"Považujem za veľmi neštandardné, že sú slovenské domácnosti dnes zbytočne stresované rozhodnutiami, ktoré reálne nevstúpia do platnosti. Ľudia nemusia mať obavy, dodržíme sľuby, ktoré sme dali pred voľbami a ceny energií neporastú," povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Postup ÚRSO, ktorý vydal cenové rozhodnutie skôr, ako vláda rozhodla o kompenzáciách pre ceny domácností, nie je podľa rezortu akceptovateľný.



MH má údajne pripravené kroky na to, aby vláda na prvom decembrovom rokovaní schválila nariadenia, ktoré garantuje slovenským domácnostiam stabilné ceny plynu. "Nekoordinovaný postup nominantov predchádzajúcej vlády na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví nie je v súlade s politikou a štandardmi, ktoré presadzuje súčasné vedenie rezortu," uviedlo MH.



Zastropovanie ceny plynu od vlády očakáva aj SPP. "V záujme ochrany zraniteľných odberateľov očakávame, že vláda aj v roku 2024 pristúpi k tzv. krízovej regulácii a zastropuje ceny plynu aj na rok 2024 prostredníctvom osobitého nariadenia vlády," uviedol pre TASR hovorca SPP Ondrej Šebesta. Tieto ceny podnik bezodkladne zverejní a bude ich od budúceho roka uplatňovať.



MH SR dodalo, že SPP pod novým vedením zmení v roku 2024 stratégiu nákupu plynu tak, aby bola výhodnejšia pre slovenské domácnosti. "Stabilné ceny elektriny a plynu pre domácnosti boli prioritou celej vlády. Preto sme spoločne s ministerstvom financií, predsedom vlády a predsedom parlamentu vyrokovali riešenie, ktoré vláda bude môcť už o týždeň predstaviť," dodala Saková.