Úrad pre reguláciu: Webové stránky nezákonne spracúvajú dáta
Úrad tiež odporúča, aby cookies lišta už v prvej vrstve ponúkala používateľom rovnocennú možnosť v podobe odmietnutia alebo prijatia všetkých cookies.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Mnohé webové stránky nezákonne spracúvajú dáta o používateľoch a porušujú tým zákon o elektronických komunikáciách. Problémom je najmä neoprávnené ukladanie súborov cookies a prístup k informáciám o používateľoch bez ich preukázateľného súhlasu. Upozornil na to Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
Zdôraznil, že podľa zákona o elektronických komunikáciách je ukladanie alebo získavanie prístupu k informáciám v koncovom zariadení používateľa formou cookies dovolené len na základe preukázateľného súhlasu. Výnimku tvoria iba nevyhnutné, respektíve technické cookies, ktoré sú potrebné na riadne fungovanie webovej stránky. V prípade zistenia ukladania cookies pred udelením súhlasu môže úrad dať jej prevádzkovateľovi pokutu až do výšky piatich percent z obratu spoločnosti.
„Od účinnosti nového zákona sme vykonali viac ako 105 kontrol webových stránok a uložili pokuty v celkovej výške viac ako 80.000 eur. Situáciu v slovenskom internetovom priestore naďalej monitorujeme a pokračujeme v priebežnom vykonávaní kontrol,“ povedal predseda úradu Ivan Marták.
Prevádzkovatelia webových stránok by mali dodržiavať základné pravidlá, a to jasné a jednoduché nastavenia, keďže používateľ musí mať prístup k nastaveniam, kde si môže vybrať, ktoré kategórie si povolí. Iné ako nevyhnutné cookies sa môžu ukladať len po tom, ako používateľ dá súhlas. Úrad tiež odporúča, aby cookies lišta už v prvej vrstve ponúkala používateľom rovnocennú možnosť v podobe odmietnutia alebo prijatia všetkých cookies. Informácie o správnom nastavení cookies voči užívateľom webov nájdu prevádzkovatelia na stránke úradu, a to v Stanovisku k získaniu súhlasu.
„Každý, kto zistí alebo má podozrenie na nezákonné ukladanie súborov cookies, môže webovú stránku nahlásiť na emailovej adrese podnety@teleoff.gov.sk,“ dodal úrad.
