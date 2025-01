Úrad pre správu zaisteného majetku nesúhlasí so závermi kontroly NKÚ

Bratislava 23. januára (TASR) - Úrad pre správu zaisteného majetku (ÚSZM) nesúhlasí s informáciami, ktoré o ňom po kontrole zverejnil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Nie sú podľa neho uvedené ako kontrolné zistenia v protokole o výsledku kontroly. TASR o tom informoval riaditeľ úradu Ján Kmeť.



"Nielen informácie o nepresnosti evidencie zaisteného majetku, ale aj tvrdenia o nákladoch na správu zaistených motorových vozidiel či o doložkách vykonateľnosti nie sú kontrolnými zisteniami podľa protokolu o výsledku kontroly. Zverejnené informácie sú v rozpore s kontrolnými zisteniami," uviedol úrad.



Kmeť vysvetlil, že úrad vedie o zaistenom majetku evidenciu v zmysle zákona. "Táto evidencia bola kontrolnej skupine NKÚ odovzdaná 24. júna 2024. Ďalej jej bol 30. septembra 2024 oznámený počet spisov, ktoré úrad vedie k zaistenému majetku," dodal. Úradu preto nie je známe, že by evidencia zaisteného majetku bola nepresná, keďže takýto nedostatok podľa neho nie je uvedený ako kontrolné zistenie v protokole o výsledku kontroly. Uvedené tam podľa úradu nie sú ani informácie o absencii určenia hodnoty zaisteného majetku úradu.



Úrad podotkol, že v prípade vozidiel s nízkou hodnotou v jeho správe nie je možné hovoriť o neefektívnom výkone správy. "Úrad musí pri správe zaisteného majetku postupovať vždy v súlade so zákonom, nie je preto možné, aby svojvoľne zasahoval do vlastníckych či iných majetkových práv či extenzívne vykladal ustanovenia zákona," objasnil.



Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bolo podľa úradu nevyhnutné uzatvoriť, a to pre vysoký počet prípadov a ich narastajúcu zložitosť. "Vyšší počet osôb, s ktorými bola uzatvorená dohoda o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, vyplýva zo snahy úradu narábať čo najhospodárnejšie s prostriedkami štátu, ako aj zo skutočnosti, že zvýšenie počtu zamestnancov v trvalom pracovnom pomere by bolo výrazne finančne náročnejšie," objasnil ÚSZM.



Hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu SR v piatok (17. 1.) informovala o tom, že v rámci kontroly ÚSZM narazil na nepresnú evidenciu, neefektívne spravovanie majetku a vysoký počet dohodárov. Úrad taktiež podľa kontrolórov nemá verifikované dáta, a tak ich počas auditu nevedel predložiť.