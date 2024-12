Úrad pre územné plánovanie po správe NKÚ prijal opatrenia

Bratislava 17. decembra (TASR) - Nové vedenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR prijalo po kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR a pokute za projekt Digitálne dvojičky niekoľko opatrení. Úrad do rozpočtu vrátil milióny eur. Informoval o tom v utorok predseda ÚÚPV SR Milan Valašík.



"Na základe interných zistení sme prijali konkrétne opatrenia, aby sme do budúcnosti zamedzili procesným pochybeniam. Práve rozsah a zameranie na problémové oblasti a úrad ako celok nám umožnili nielen optimalizovať procesy, ale aj finančné toky. Internými pravidlami sme ušetrili a do rozpočtu vrátili milióny eur," uviedol Valašík s tým, že úrad robí všetky verejné obstarávania spolu s rezortmi, aby šetril peniaze.



Predseda objasnil, že nová kontrola NKÚ preverovala po viac ako polroku jeho spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE), a to na projekte týkajúcom sa spracovania 3D modelov územia a stavieb za 8,59 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V polovici októbra 2022 ju podpísal bývalý predseda úradu.



"Projekt digitálnej transformácie územného plánovania a stavebného konania je bezpochyby témou, ktorú musíme ako krajina rozvíjať. Avšak z našich interných zistení a odpočtu prác, ktorý univerzita poskytla, vyplýva, že úloha, ktorú mali, nebola splnená podľa predpokladov," objasnil Valašík s tým, že už koncom septembra odmietol podpísať preberací protokol.



Úrad aktuálne čaká na vyjadrenie TUKE a Valašík plánuje podniknúť právne kroky. NKÚ už v marci tohto roka upozornil na nehospodárne nakladanie s peniazmi úradom. Vtedajšie vedenie ÚÚPV tvrdenia o netransparentnom systéme riadenia či nehospodárnom nakladaní a účelovom využívaní verejných financií namietalo.



Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) žiada od úradu podklady k verejným obstarávaniam, ktoré sú uvedené pri zisteniach NKÚ. Okrem zmluvy s TUKE ide o nákup osobných automobilov pre úrad, hybridných automobilov, ale aj zmluvu na knižnú publikáciu a video Digitálna dvojička. V prípade tejto spolupráce úrad už dostal pokutu vo výške 5500 eur, a to pre konflikt záujmov vtedajšieho vedenia.