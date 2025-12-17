< sekcia Ekonomika
Úrad pre územné plánovanie upozornil na zmeny pri stavebnej amnestii
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v stredu dopoludnia informoval, že sa obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR vo veci tzv. stavebnej amnestie, ktorú umožňuje stavebný zákon.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Generálnu amnestiu a amnestiu čiernych stavieb pre stavby postavené pred 1. októbrom 1976 a od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 zaviedla novela starého stavebného zákona ešte v apríli 2024, teda rok pred nadobudnutím účinnosti nového stavebného zákona. Tieto stavby, za predpokladu splnenia zákonom ustanovených podmienok, nie je potrebné dodatočne legalizovať. Poukázal na to Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR v reakcii na stredajšiu kritiku stavebnej amnestie verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.
Úrad zároveň pripomenul, že podľa prechodných ustanovení nového stavebného zákona stavby zhotovené a užívané bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním v období od 1. januára 1990 do 31. marca 2025 je možné dodatočne legalizovať, a to podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ak vlastník stavby podá žiadosť najneskôr do roku 2029.
„Stavba zhotovená a užívaná bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním v období od 1. januára 1990 do 31. marca 2024, ktorá sa nachádza v priestorovo separovanej lokalite, ktorá vytvára koncentrovanú a generačne reprodukovanú chudobu, môže byť dodatočne legalizovaná podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ak vlastník stavby podá žiadosť najneskôr do roku 2029,“ vysvetlil UUPV sa tým, že nový stavebný zákon zrušil inštitút dodatočnej legalizácie pre stavby, ktoré sa začali stavať po 1. apríli 2025.
„Vyššie uvedená dodatočná legalizácia stavieb je v kompetencii stavebných úradov, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR mestám a obciam, ktoré sa naň obracajú, pravidelne poskytuje metodické usmernenia a zároveň systematicky školí zamestnancov stavebných úradov tak, aby bol prechod na nové pravidlá čo najplynulejší,“ doplnil UUPV.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v stredu dopoludnia informoval, že sa obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR vo veci tzv. stavebnej amnestie, ktorú umožňuje stavebný zákon. V návrhu na začatie konania z 15. decembra zároveň žiada pozastaviť účinnosť tohto sporného ustanovenia, keďže jeho ďalšie uplatňovanie podľa neho môže ohroziť základné práva a slobody.
Úrad zároveň pripomenul, že podľa prechodných ustanovení nového stavebného zákona stavby zhotovené a užívané bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním v období od 1. januára 1990 do 31. marca 2025 je možné dodatočne legalizovať, a to podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ak vlastník stavby podá žiadosť najneskôr do roku 2029.
„Stavba zhotovená a užívaná bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním v období od 1. januára 1990 do 31. marca 2024, ktorá sa nachádza v priestorovo separovanej lokalite, ktorá vytvára koncentrovanú a generačne reprodukovanú chudobu, môže byť dodatočne legalizovaná podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ak vlastník stavby podá žiadosť najneskôr do roku 2029,“ vysvetlil UUPV sa tým, že nový stavebný zákon zrušil inštitút dodatočnej legalizácie pre stavby, ktoré sa začali stavať po 1. apríli 2025.
„Vyššie uvedená dodatočná legalizácia stavieb je v kompetencii stavebných úradov, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR mestám a obciam, ktoré sa naň obracajú, pravidelne poskytuje metodické usmernenia a zároveň systematicky školí zamestnancov stavebných úradov tak, aby bol prechod na nové pravidlá čo najplynulejší,“ doplnil UUPV.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v stredu dopoludnia informoval, že sa obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR vo veci tzv. stavebnej amnestie, ktorú umožňuje stavebný zákon. V návrhu na začatie konania z 15. decembra zároveň žiada pozastaviť účinnosť tohto sporného ustanovenia, keďže jeho ďalšie uplatňovanie podľa neho môže ohroziť základné práva a slobody.