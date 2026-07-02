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Úrad pre územné plánovanie vyškolil odborníkov o novej legislatíve
Významná časť školení bola určená zamestnancom stavebných úradov.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR v súvislosti s novou stavebnou legislatívou vyškolil od začiatku minulého roka po celom Slovensku takmer 10.000 odborníkov. Ako informovala hovorkyňa UUPV Simona Parížeková, oblasť výstavby a územného plánovania prešla zásadnými zmenami. Začal platiť zákon o územnom plánovaní a stavebný zákon, portál pre územné plánovanie a portál výstavby priniesli elektronizáciu procesov a nové postupy pre odbornú verejnosť.
„Náš úrad je v prvej línii zavádzania zmien vo výstavbe a v územnom plánovaní. Už od začiatku sme tu pre všetkých, ktorí nové pravidlá denne pretavujú do praxe. Práve na nich stojí úspech najväčšej reformy za posledné desaťročia. Aby sme im pomohli čo najviac, organizujeme školenia priamo v regiónoch a zároveň ich osobne individuálne metodicky usmerňujeme,“ povedal predseda UUPV Milan Valašík.
Významná časť školení bola určená zamestnancom stavebných úradov. Úrad pre nich pripravil sériu školení o portáli výstavby a súvisiacich vyhláškach. Postupne navštívili zástupcovia úradu každé krajské mesto a viac ako 1000 účastníkom priblížili nové procesy a poskytli im odpovede na otázky vyplývajúce z praxe.
Ďalšie vzdelávacie aktivity úradu sa zameriavali na nový stavebný zákon, portál výstavby, na zákon o územnom plánovaní a portál pre územné plánovanie. Minulý rok úrad počas podujatí vyškolil celkovo vyše 7000 odborníkov a tento rok ďalších viac ako 2000.
„Okrem toho vybrané regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu po okresoch realizovali desiatky ďalších aktivít. Tie boli zamerané na výklad legislatívy. Taktiež realizovali aj množstvo individuálnych konzultácií, počas ktorých pomáhali riešiť konkrétne otázky z praxe. Zároveň úrad priebežne vydával metodické usmernenia a pripravoval vykonávacie vyhlášky, ktoré napomáhajú jednotnému uplatňovaniu legislatívnych zmien,“ priblížila Parížeková.
Dôležitým nástrojom podpory pri zavádzaní legislatívnych zmien a nových procesov bola aj infolinka úradu. Prostredníctvom nej úrad kontaktovalo v minulom roku viac ako 8000 ľudí telefonicky a viac ako 6000 e-mailom. V tomto roku úrad eviduje už vyše 3000 telefonátov a takmer 2000 e-mailov.
„Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR bude aj naďalej pokračovať v školeniach, v metodickom usmerňovaní či ďalších vzdelávacích aktivitách,“ dodala hovorkyňa úradu. Práve tie totiž prispievajú k zefektívňovaniu procesov a k jednotnému výkladu stavebného zákona aj zákona o územnom plánovaní.
„Náš úrad je v prvej línii zavádzania zmien vo výstavbe a v územnom plánovaní. Už od začiatku sme tu pre všetkých, ktorí nové pravidlá denne pretavujú do praxe. Práve na nich stojí úspech najväčšej reformy za posledné desaťročia. Aby sme im pomohli čo najviac, organizujeme školenia priamo v regiónoch a zároveň ich osobne individuálne metodicky usmerňujeme,“ povedal predseda UUPV Milan Valašík.
Významná časť školení bola určená zamestnancom stavebných úradov. Úrad pre nich pripravil sériu školení o portáli výstavby a súvisiacich vyhláškach. Postupne navštívili zástupcovia úradu každé krajské mesto a viac ako 1000 účastníkom priblížili nové procesy a poskytli im odpovede na otázky vyplývajúce z praxe.
Ďalšie vzdelávacie aktivity úradu sa zameriavali na nový stavebný zákon, portál výstavby, na zákon o územnom plánovaní a portál pre územné plánovanie. Minulý rok úrad počas podujatí vyškolil celkovo vyše 7000 odborníkov a tento rok ďalších viac ako 2000.
„Okrem toho vybrané regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu po okresoch realizovali desiatky ďalších aktivít. Tie boli zamerané na výklad legislatívy. Taktiež realizovali aj množstvo individuálnych konzultácií, počas ktorých pomáhali riešiť konkrétne otázky z praxe. Zároveň úrad priebežne vydával metodické usmernenia a pripravoval vykonávacie vyhlášky, ktoré napomáhajú jednotnému uplatňovaniu legislatívnych zmien,“ priblížila Parížeková.
Dôležitým nástrojom podpory pri zavádzaní legislatívnych zmien a nových procesov bola aj infolinka úradu. Prostredníctvom nej úrad kontaktovalo v minulom roku viac ako 8000 ľudí telefonicky a viac ako 6000 e-mailom. V tomto roku úrad eviduje už vyše 3000 telefonátov a takmer 2000 e-mailov.
„Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR bude aj naďalej pokračovať v školeniach, v metodickom usmerňovaní či ďalších vzdelávacích aktivitách,“ dodala hovorkyňa úradu. Práve tie totiž prispievajú k zefektívňovaniu procesov a k jednotnému výkladu stavebného zákona aj zákona o územnom plánovaní.