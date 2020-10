Úrad pre verejné obstarávanie a tretí sektor rokovali o novele zákona

Bratislava 29. októbra (TASR) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák predstavil zásadnú novelu zákona o verejnom obstarávaní zástupcom tretieho sektora. Na videokonferencii sa zúčastnili Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Slovensko.Digital, Transparency International a Aliancia Fair Play.



"Keďže prichádzame s rozsiahlymi zmenami v zákone, tých podnetov do diskusie bolo viac. Pozorne som si vypočul všetky pripomienky, ktoré budeme ďalej vzájomne komunikovať," priblížil Hlivák. Poukázal na to, že žijeme v náročnom období, preto je prirodzené, že okrem potreby nakupovať rýchlejšie je dôraz kladený aj na to, aby sa s verejnými peniazmi narábalo transparentne a poctivo.



"Uvoľnením pravidiel úrad reaguje na 'koronaobdobie' a na opakované volania po zjednodušení pravidiel pre nakupovanie za verejné peniaze," dodal predseda ÚVO s tým, že treba klásť väčší dôraz aj na odbornú diskusiu o uvedení návrhov úradu na účinné postihovanie nekalých praktík vo verejnom obstarávaní do života.



Úrad vo svojej novele zákona chce zaviesť opatrenia na zrýchlenie verejných nákupov a tiež na zvýšenie odbornosti v nich. Okrem nového konceptu postihovania nekalých praktík prichádza tiež s legislatívnou novinkou, verejnou politikou otvorenej komunikácie kontrolného orgánu. V spolupráci s INEKO tiež vypracoval legislatívne zmeny na posilnenie nezávislosti úradu. "Otvorená komunikácia orgánu verejnej moci so zástupcami občianskej spoločnosti je dôležitá pre posilňovanie pilierov právneho štátu," myslí si Hlivák.



Nadácia Zastavme korupciu víta, že dostala možnosť vyjadriť sa k návrhom ÚVO. "Vnímame potrebu spoločnosti postihnutej ochorením COVID-19 zrýchliť štátne nákupy, ale myslíme si, že by to nemalo byť na úkor kontroly verejných zdrojov. Sme radi, že sa do návrhu ÚVO dostali aj niektoré naše pripomienky, ktoré smerovali k väčšej transparentnosti pôsobenia členov Rady ÚVO," skonštatovala riaditeľka nadácie Zuzana Petková.



INEKO popri posilnení nezávislosti a odbornosti považuje za dôležité, aby úrad pravidelne vykazoval výsledky svojej činnosti a stavu verejného obstarávania. "Preto sme úradu predložili návrh zoznamu kľúčových ukazovateľov, podľa ktorých by sa perspektívne mala hodnotiť efektívnosť legislatívy a regulácie na poli verejného obstarávania a činnosť ÚVO. Presnejšie informácie pomôžu identifikovať hlavné problémy aj návrhy riešení a znížia riziko neadekvátnych zásahov do legislatívy," poznamenal riaditeľ INEKO Peter Goliaš.