Úrad pre verejné obstarávanie spustil AI server
AI chce úrad v praxi využívať napríklad pri kontrole údajov, analýze postupu zadávania zákaziek alebo pri vyhodnocovaní ponúk.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tento týždeň spustil server umelej inteligencie (AI), od ktorého si sľubuje zjednodušenie práce kontrolórov a zrýchlenie kontrol. V najbližších mesiacoch chce úrad prácu s novým softvérom testovať, reálne výsledky očakáva koncom roka. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
„Všetky doterajšie rozhodnutia úradu boli založené výlučne na manuálnej analýze a ľudskej intuícii. Od nového AI systému si sľubujeme väčšiu transparentnosť, presnosť a rýchlosť,“ priblížila hovorkyňa. AI chce úrad v praxi využívať napríklad pri kontrole údajov, analýze postupu zadávania zákaziek alebo pri vyhodnocovaní ponúk.
„AI je síce niečo, čo tu doteraz nebolo, ale pokiaľ s ňou budeme narábať ako s pomocníkom, ktorý nám zjednoduší prácu, nie je dôvod pred ňou utekať. Umelá inteligencia už aj tak postupne preniká do našich životov a nevyhne sa jej ani verejné obstarávanie,“ dodal predseda úradu Peter Kubovič.
