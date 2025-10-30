< sekcia Ekonomika
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty vybral na daniach 6,95 miliardy
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) priniesol v tomto roku v oblasti kontroly do štátneho rozpočtu viac ako 33 miliónov eur. Efektivita ním vykonaných daňových kontrol je viac ako 80 % a medziročne stúpla o 4 %. Na daniach tento úrad vybral sumu 6,95 miliardy eur, jeho podiel na celkových hrubých daňových príjmoch daňových úradov tak predstavuje 55,63 %. Informoval o tom vo štvrtok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„ÚVHS spravuje vybrané hospodárske subjekty, ktoré patria medzi najväčších platiteľov daní na Slovensku. Ide napríklad o banky, poisťovne či spoločnosti s ročným obratom viac ako 40 miliónov eur. Tieto spoločnosti často operujú v medzinárodnom prostredí, disponujú komplexnými štruktúrami a realizujú zložité transakcie,“ priblížil hovorca.
Úrad tak vykonáva rozsiahle a odborne náročné daňové kontroly, pričom sa zameriava na oblasti, ktoré si vyžadujú špecifické znalosti a skúsenosti. Ide najmä o preverovanie transakcií medzi spriaznenými osobami a kontrolu uplatňovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, kontrolu finančných inštitúcií, ktorých účtovníctvo sa výrazne líši od bežných firiem a musia dodržiavať medzinárodné účtovné štandardy, ale aj kontrolu dane z finančných transakcií, solidárneho príspevku, regulovaného odvodu či štátnej pomoci.
