Úrad pre vybrané hospodárske subjekty zvyšuje výber daní
Minulý rok hrubý výnos úradu stúpol medziročne o takmer dve miliardy eur, pričom efektivita kontrol presiahla hranicu 80 %.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) finančnej správy zaznamenal v uplynulých dvoch rokoch výrazný nárast výberu daní aj efektivity daňových kontrol. Minulý rok hrubý výnos úradu stúpol medziročne o takmer dve miliardy eur, pričom efektivita kontrol presiahla hranicu 80 %. Informoval o tom v stredu hovorca FS Daniel Kováč.
„ÚVHS spravuje najväčších platiteľov daní na Slovensku a dlhodobo patrí medzi najvýznamnejšie zložky finančnej správy. V roku 2024 dosiahol hrubý výnos daní vo výške 8,17 miliardy eur. V roku 2025 tento objem výrazne vzrástol na 10,08 miliardy eur. Podiel ÚVHS na celkových hrubých daňových príjmoch daňových úradov predstavuje 55,31 % a na celkových daňových príjmoch finančnej správy 48,79 %,“ vyčíslil Kováč. Z daňových kontrol priniesol ÚVHS vlani do štátneho rozpočtu viac ako 33 miliónov eur.
Hovorca pripomenul, že úrad spravuje vybrané hospodárske subjekty, ktoré patria medzi najväčších platiteľov daní na Slovensku. Ide napríklad o banky, poisťovne či spoločnosti s ročným obratom viac ako 40 miliónov eur. Tieto spoločnosti často operujú v medzinárodnom prostredí, disponujú komplexnými štruktúrami a realizujú zložité transakcie.
„ÚVHS pravidelne komunikuje s podnikateľským prostredím, poskytuje odborné konzultácie a zapája sa do metodickej činnosti. Jeho cieľom je prevencia a vytváranie stabilného, férového podnikateľského prostredia a až následne represia,“ doplnil hovorca. Uplynulý týždeň sa podľa neho na úrade konal Deň otvorených dverí pre zástupcov daňových subjektov, ktoré prešli od 1. januára pod jeho správu, pričom pozvanie prijalo 59 daňových subjektov.
