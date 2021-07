Úrad priemyselného vlastníctva: Pandémia zvyšuje kreativitu Slovákov

Bratislava 19. júla (TASR) - Oživenie ekonomickej aktivity sa na Slovensku v tomto roku prejavilo nevídanou explóziou podaní prihlášok ochranných známok. Uviedla to Lucia Spišiaková z oddelenia medzinárodných vzťahov Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.



"Slováci si jednoznačne viac chránia svoje značky. Ochranné známky odrážajú inovácie vo všetkých oblastiach hospodárskeho života. Umožňujú budovať značku, ktorá pomáha spotrebiteľom získavať informácie o kvalite výrobkov a služieb. Prudký nárast za prvý polrok pripisujeme oživeniu ekonomiky po prvých dvoch vlnách pandémie. Nárast počtu známok nám hovorí aj to, že na trhu je viac podnikov, ktorým záleží na ich dlhodobom a úspešnom pôsobení," spresnil predseda ÚPV SR Matúš Medvec.



Spišiaková priblížila, že ÚPV prijal v prvom polroku 2021 o vyše 21 % viac prihlášok ochranných známok (celkovo o 311 prihlášok viac) v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020. Zaujímavý je podľa nej pritom fakt, že ani v pandemickom roku 2020 nedošlo k poklesu prihlášok a oproti roku 2019 úrad zaznamenal solídny štvorpercentný nárast podaní. Spolu so zavedením zrýchleného konania o zápise ochrannej známky (FAST TRACK) v minulom roku vytvára tento enormný nárast príležitosti pre slovenskú ekonomiku.



"Výbornou správou pre našu ekonomiku je skutočnosť, že zatiaľ čo obdobný nárast podaní prihlášok ochranných známok na európskej úrovni je spôsobený prihlasovateľmi z Číny, na Slovensku je nárast výlučne poháňaný slovenskými prihlasovateľmi. Okrem tradičných prihlasovateľov sa výrazne zvýšila aktivita malých a stredných podnikov a rôznych individuálnych prihlasovateľov, čo môže byť dôsledkom nedávnych opatrení na podporu podnikateľského prostredia," zdôraznil predseda ÚPV.



Spišiaková dodala, že rovnako ako minulý rok je najčastejším prihlasovateľom Niké, s.r.o., ktorá v tomto roku podala už 41 prihlášok.