Úrad priemyselného vlastníctva pomôže malým a stredným podnikom

Bratislava 27. januára (TASR) - Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR pomôže malým a stredným podnikom získať peniaze z grantového programu európskeho fondu Ideas Powered for Business. Finančnú pomoc môžu subjekty dostať od 23. januára do 8. decembra. Celkovo je k dispozícii 60,1 milióna eur. Uviedol to ÚPV v piatok.



Úrad k pomoci vysvetlil, že peniaze budú prideľované podľa poradia doručenia žiadostí. Z fondu tak žiadatelia môžu získať podporu pri platbe nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnov. Pri zápise ochrannej známky a dizajnu je možná pomoc až do výšky 75 % a pri zápise medzinárodnej ochrannej známky a dizajnu je to 50 %.



Od polovice februára, ako ďalej vysvetlil ÚPV, bude možné preplatiť 75 % nákladov pri podaní národnej a európskej patentovej prihlášky. S 50-% preplatením nákladov bude možné registrovať aj nové odrody rastlín na Úrade Spoločenstva pre odrody rastlín. Na tento druh pomoci majú nárok všetky malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii. Žiadosť môže podať vlastník, zamestnanec či oprávnený externý zástupca.



Viac informácií je k dispozícii na webe ÚPV SR alebo priamo na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).