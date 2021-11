Úrad priemyselného vlastníctva spúšťa od januára notifikačný systém

Banská Bystrica 11. novembra (TASR) – Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR spustí od nového roku notifikačný systém pre žiadateľov o patent, úžitkový vzor, ochrannú známku či dizajn. Úrad od začiatku novembra predĺžil i úradné hodiny. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval predseda ÚPV SR Matúš Medvec.



Nový notifikačný systém má byť doplnkom k oficiálnej komunikácii úradu. Žiadatelia vďaka nemu budú prostredníctvom SMS správ či emailu dostávať informácie o tom, v akom stave sa ich žiadosť nachádza.



"Naši klienti dostanú plnohodnotnú informáciu v reálnom čase, a nie len úradnú obsielku, ktorá väčšinou chodí až ex post. Nebudú nám teda musieť volať, ani k nám chodiť, informácie budú mať proaktívne od nás," vysvetlil Medvec. Ako dodal, klienti vďaka notifikáciám získajú aj priamy kontakt na zamestnanca, ktorý má ich žiadosť na starosti.



Druhou novinkou v rámci fungovania ÚPV SR je zmena úradných hodín. Od novembra sú predĺžené od pondelka do štvrtka do 18.00 h. "Až 80 percent ľudí, ktorí sa na nás obracajú, sú podnikatelia. Mne hlava neberie, aby úrad, kde robí viac ako 100 ľudí, nemohol fungovať vtedy, keď nás naši klienti potrebujú," dodal Medvec.



ÚPV SR vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov aj zemepisných označení, pôsobí tiež ako špecializované stredisko patentových informácií. Ročne vybaví v priemere 4000 až 5000 žiadostí, z toho asi 3000 sa týka ochranných známok a 600 vynálezov.