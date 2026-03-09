< sekcia Ekonomika
ÚRSO pripraví novelu cenovej vyhlášky, má znížiť ceny energií
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík povedal, že na stretnutí vznikla mimoriadne vzácna zhoda medzi zástupcami štátu a priemyslu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) okamžite spúšťa proces novelizácie cenovej vyhlášky s cieľom znížiť ceny energií pre slovenský priemysel. Ako oznámil v pondelok po strategickom rokovaní so zástupcami kľúčových priemyselných zväzov a Ministerstva hospodárstva (MH) SR, prvým konkrétnym opatrením zo strany ÚRSO bude novelizácia cenovej vyhlášky v elektroenergetike s plánovanou účinnosťou už od 1. júla tohto roka.
Zároveň účastníci rokovania prijali spoločný balík požiadaviek na záchranu slovenského priemyslu adresovaných Európskej komisii, v ktorom žiadajú zásadnú reformu spoločného trhu, prehodnotenie diskriminačných burzových pravidiel a možnosť dotovania komodity aj pre Slovensko.
Na rokovaní na pôde ÚRSO sa zúčastnili zástupcovia MH, Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, Zväzu hutníctva a ťažobného priemyslu, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republikovej únie zamestnávateľov. Účastníci schválili spoločný pracovný dokument, ktorý vypracoval ÚRSO.
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík povedal, že na stretnutí vznikla mimoriadne vzácna zhoda medzi zástupcami štátu a priemyslu. „Všetci si totiž uvedomujú, že slovenskému priemyslu hrozí kritická strata konkurencieschopnosti voči západným štátom EÚ pre diskriminačne nastavené ceny energií na spoločnom európskom trhu,“ uviedol.
Na stretnutí upozornili na deformácie európskej energetickej politiky, najmä marginálnu cenotvorbu, ktorá spôsobuje, že slovenský priemysel s najčistejším energetickým mixom platí za elektrinu výrazne viac ako západné štáty. Účastníci žiadajú, aby členské štáty mohli slobodne určovať svoj energetický mix a posilniť jadro ako stabilný zdroj.
Zástupcovia priemyslu navyše upozornili, že západné štáty EÚ masívne dotujú energetické komodity pre svoj priemysel, čo v ostrom konkurenčnom boji znamená obrovskú výhodu oproti slovenským priemyselným podnikom.
Účastníci na rokovaní prijali spoločný balík požiadaviek na záchranu slovenského priemyslu adresovaných Európskej komisii. Žiadajú v ňom zásadnú reformu spoločného trhu, prehodnotenie burzových pravidiel a možnosť dotovania komodity, pričom konkrétne kroky zahŕňajú revíziu metodiky nákladov (plné systémové náklady, porovnateľnosť, odstránenie nejasností, úprava emisných povoleniek), inventarizáciu všetkých foriem podpôr v EÚ (jednotná databáza a vyčíslenie celospoločenských nákladov), ochranu stability trhu (návratnosť investícií, posilnenie jadra a flexibilných zdrojov) a vytvorenie regionálnej platformy zameranej na zníženie ceny komodity, zmenu burzových pravidiel a zavedenie dlhodobých kontraktov pod dohľadom štátu.
„ÚRSO urobí všetko preto, aby Slovenská republika ako celok vyvinula maximálny a systematický tlak na EÚ. Cieľom je, aby sa slovenskému priemyslu už v roku 2027 uľahčilo dýchanie,“ dodal Holjenčík. Obáva sa, že inak nám pre nečinnosť Bruselu hrozí deindustrializácia.
Zároveň účastníci rokovania prijali spoločný balík požiadaviek na záchranu slovenského priemyslu adresovaných Európskej komisii, v ktorom žiadajú zásadnú reformu spoločného trhu, prehodnotenie diskriminačných burzových pravidiel a možnosť dotovania komodity aj pre Slovensko.
Na rokovaní na pôde ÚRSO sa zúčastnili zástupcovia MH, Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, Zväzu hutníctva a ťažobného priemyslu, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republikovej únie zamestnávateľov. Účastníci schválili spoločný pracovný dokument, ktorý vypracoval ÚRSO.
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík povedal, že na stretnutí vznikla mimoriadne vzácna zhoda medzi zástupcami štátu a priemyslu. „Všetci si totiž uvedomujú, že slovenskému priemyslu hrozí kritická strata konkurencieschopnosti voči západným štátom EÚ pre diskriminačne nastavené ceny energií na spoločnom európskom trhu,“ uviedol.
Na stretnutí upozornili na deformácie európskej energetickej politiky, najmä marginálnu cenotvorbu, ktorá spôsobuje, že slovenský priemysel s najčistejším energetickým mixom platí za elektrinu výrazne viac ako západné štáty. Účastníci žiadajú, aby členské štáty mohli slobodne určovať svoj energetický mix a posilniť jadro ako stabilný zdroj.
Zástupcovia priemyslu navyše upozornili, že západné štáty EÚ masívne dotujú energetické komodity pre svoj priemysel, čo v ostrom konkurenčnom boji znamená obrovskú výhodu oproti slovenským priemyselným podnikom.
Účastníci na rokovaní prijali spoločný balík požiadaviek na záchranu slovenského priemyslu adresovaných Európskej komisii. Žiadajú v ňom zásadnú reformu spoločného trhu, prehodnotenie burzových pravidiel a možnosť dotovania komodity, pričom konkrétne kroky zahŕňajú revíziu metodiky nákladov (plné systémové náklady, porovnateľnosť, odstránenie nejasností, úprava emisných povoleniek), inventarizáciu všetkých foriem podpôr v EÚ (jednotná databáza a vyčíslenie celospoločenských nákladov), ochranu stability trhu (návratnosť investícií, posilnenie jadra a flexibilných zdrojov) a vytvorenie regionálnej platformy zameranej na zníženie ceny komodity, zmenu burzových pravidiel a zavedenie dlhodobých kontraktov pod dohľadom štátu.
„ÚRSO urobí všetko preto, aby Slovenská republika ako celok vyvinula maximálny a systematický tlak na EÚ. Cieľom je, aby sa slovenskému priemyslu už v roku 2027 uľahčilo dýchanie,“ dodal Holjenčík. Obáva sa, že inak nám pre nečinnosť Bruselu hrozí deindustrializácia.