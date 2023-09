Úrad pripravuje postupnú digitalizáciu územných plánov

Bratislava 19. septembra (TASR) - Zreformovať a postupne zdigitalizovať územný plán a priblížiť ho tak občanom je cieľom Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Reforma územného plánovania je naplánovaná do roku 2032. Uviedla to podpredsedníčka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Milota Sidorová na utorkovom stretnutí s novinármi.



Územné plánovanie bolo podľa Sidorovej dlhé roky na okraji záujmu napriek tomu, že definuje podobu miest, v ktorých ľudia žijú. Práve nová stavebná legislatíva mu dáva podľa úradu pre územné plánovanie silnejšiu pozíciu. "Územný plán bol doteraz neprehľadný, komplikovaný, nedigitálny a v podstate skoro nepoužiteľný," uviedla Sidorová s tým, že podľa novej legislatívy sa budú podľa územných plánov posudzovať stavby, preto územný plán treba urobiť nielen digitálny, ale začleniť do neho aj nejaké pravidlá.



Reformou územného plánovania úrad reaguje na vlaňajšie zmeny v stavebnej legislatíve. Ide napríklad o nové pravidlá v spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie či všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Nová vyhláška napríklad zavádza regulatívy, ktoré definujú podobu miest. Tak možno regulovať prepojenie verejného priestoru, obce a mestá si tiež budú môcť po novom určiť napríklad paletu farieb budov, ktorej sa budú musieť stavebníci držať.



Územný plán je podľa Sidorovej silným nástrojom, ktorý pozná každý občan a má na neho vplyv, hoci si to priamo neuvedomuje. V územnom pláne ľudia môžu napríklad vidieť, aké sú budúce plány rozvoja ich štvrte či susedstva, kde môžu vzniknúť nové domy či ulice, alebo kde je miesto pre občiansku vybavenosť či športoviská. "Územný plán občanovi sprehľadní informácie o tom, aké má možnosti, alebo aké sú tam pravidlá, napríklad výška budov, alebo či je tam verejný priestor," uviedla Sidorová.



Predstavitelia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR sa zhodli, že hoci bolo územné plánovanie súčasťou aktuálne platného stavebného zákona, táto oblasť dlhodobo stagnovala. Práve zmeny v stavebnej legislatíve podľa nich posilnili územné plánovanie v porovnaní s výstavbou. Reformu územného plánovania, ktorú úrad pripravuje na obdobie najbližších desiatich rokov, víta aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. "Z nášho pohľadu je to výrazný krok vpred a dobrým smerom, pretože potrebujeme takúto integráciu a spoluprácu a vtiahnuť každého užívateľa či vlastníka pôdy do riešenia," uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Kováč.