Úrad: Projekt digitálnej transformácie stavebného konania je neúspešný
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Projekt digitálnej transformácie stavebného konania na Slovensku v hodnote viac ako 8,5 milióna eur je zatiaľ neúspešný. Zmluva medzi Úradom pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR a Technickou univerzitou Košice (TUKE), na základe ktorej sa mal vybudovať daný systém, obsahuje na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR nejednoznačnú terminológiu. Projekt bol zároveň nedostatočne riadený a výstup univerzity tak úrad odmietol prevziať, informovala v piatok hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.
„Na základe uzatvorenej zmluvy nemá Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a ani občania k dispozícii výsledok tohto projektu. Je až absurdné, keď počas našej kontroly oba subjekty navzájom rozporovali, čo bolo vlastne predmetom plnenia samotnej zmluvy. Kompetentné orgány by teraz mali posúdiť hospodárnosť nakladania s verejnými zdrojmi v prípade tohto projektu, ako aj možné zneužitie právomoci verejného činiteľa,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.
ÚÚPV mal záujem na vytvorení digitálneho obrazu štátu, takzvanej digitálnej dvojičky, pre potreby územného plánovania a stavebného konania. V roku 2032 tak malo byť územné plánovanie, povoľovanie a realizácia výstavby kratšie a jednoduchšie. TUKE odovzdala záverečný protokol k projektu v stanovenom termíne, ÚÚPV však k nemu uplatnil výhrady a v čase výkonu kontroly nebol tento dokument zo strany úradu podpísaný.
Nejednoznačná terminológia zmluvy o spolupráci sa premietla aj do evidencie a rozdielov v účtovníctve. NKÚ zároveň dodal, že stavebný úrad žiadal o vrátenie nepoužitých verejných prostriedkov vo výške 1,19 milióna eur, k čomu ešte počas kontroly nedošlo. Kontrolóri tiež upozornili, že významným rizikom je aj otázka vlastníctva jednotlivých čiastkových výstupov projektu.
„Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje štátne inštitúcie, že definované práva a povinnosti v zmluvných vzťahoch a výstupy z týchto zmluvných vzťahov sú nielen predpokladom naplnenia predmetu zmluvy, ale aj hospodárneho vynakladania verejných zdrojov,“ uzavrela Crkoňová.
