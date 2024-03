Úrad: Rast produkcie ropy potiahnu štáty mimo OPEC+

Washington 16. marca (TASR) - Rast produkcie ropy v najbližšom období budú vo veľkej miere ťahať štáty mimo ropného zoskupenia OPEC+. Uviedol to tento týždeň americký Úrad pre energetické informácie (EIA), ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Podľa EIA budú v nasledujúcich mesiacoch produkciu ropy a iných ropných kvapalín ťahať najmä Spojené štáty, Guyana, Kanada a Brazília. Ich ťažba tak bude výrazne negovať úsilie štátov z OPEC+ (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu - OPEC a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom) podporiť ceny ropy pokračovaním dobrovoľných produkčných škrtov aj v 2. kvartáli tohto roka.



EIA odhaduje, že objem produkcie ropných kvapalín zo strany OPEC+ klesne v roku 2024 približne o milión barelov denne. Naopak, produkcia zo strany štátov mimo OPEC+ by sa mala zvýšiť o 1,4 milióna barelov/deň a v rámci týchto štátov najmä v USA.



V roku 2025 by produkcia ropných kvapalín mala v krajinách OPEC+ už vzrásť, a to o 900.000 barelov/deň, uvádza EIA. Ťažba zo strany krajín mimo OPEC+ však bude opäť vyššia. EIA odhaduje, že v ich prípade rast dosiahne v budúcom roku 1,1 milióna barelov denne.



V roku 2023 predstavovala produkcia ropy a ostatných ropných kvapalín celosvetovo 101,8 milióna barelov denne. EIA odhaduje, že tento rok vzrastie o 400.000 barelov/deň a v roku 2025 približne o 2 milióny barelov denne.