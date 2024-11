Úrad regulácie hazardných hier spustil nový projekt pre stredoškolákov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) predstavil nový edukačný projekt Hazard bez mýtov a ilúzií, určený študentom stredných škôl. Poskytne im komplexné informácie o hazardných hrách a ich možných rizikách. ÚRHH o tom informoval v stredu.



"Vzdelávanie je najúčinnejším nástrojom prevencie. Cieľom nášho projektu je poskytnúť mladým ľuďom neskreslené informácie, aby vedeli, ako hazardné hry fungujú, a rozpoznali riziká, skôr než urobia rozhodnutia, ktoré by mohli ovplyvniť ich život," uviedol generálny riaditeľ ÚRHH Martin Bohoš.



Porozumieť tomu, ako hazardné hry skutočne fungujú, nie je podľa neho len otázkou zvedavosti, ale nevyhnutnou súčasťou finančnej gramotnosti. Generálny riaditeľ tento týždeň odprezentoval pilotnú prednášku, na ktorej sa zúčastnilo prvých 70 stredoškolákov.



Počas stretnutia mali študenti možnosť klásť otázky a zapojiť sa do interaktívnej debaty. V rámci prednášky sa zameral na vysvetlenie základných princípov hazardných hier, mechanizmov, ktoré stoja za ich fungovaním, a na riziká, ktoré s nimi súvisia. Doplnil to aj konkrétnymi príkladmi z praxe.