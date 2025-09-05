< sekcia Ekonomika
Úrad schválil koncentráciu v oblasti prenájmu nehnuteľností
Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa ZFP Investments, investiční společnost (Praha, ČR), nad spoločnosťou Bory Mall (Bratislava).
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa ZFP Investments, investiční společnost (Praha, Česká republika), nad spoločnosťou Bory Mall (Bratislava). Uviedla to Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu PMÚ. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. septembra.
Koncentrácia má podľa nej konglomerátny charakter, keďže aktivity jej účastníkov sa horizontálne ani vertikálne neprekrývajú. PMÚ preto usúdil, že nespôsobuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže, a vydal rozhodnutie bez odôvodnenia.
ZFP Investments sa špecializuje na investovanie do nehnuteľností prostredníctvom ich akvizície, následného prenájmu a správy.
Výlučnou činnosťou Bory Mall je prenájom obchodných priestorov v obchodnom centre a poskytovanie sprievodných služieb, ako sú technická správa, marketing a organizácia podujatí.
Koncentrácia má podľa nej konglomerátny charakter, keďže aktivity jej účastníkov sa horizontálne ani vertikálne neprekrývajú. PMÚ preto usúdil, že nespôsobuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže, a vydal rozhodnutie bez odôvodnenia.
ZFP Investments sa špecializuje na investovanie do nehnuteľností prostredníctvom ich akvizície, následného prenájmu a správy.
Výlučnou činnosťou Bory Mall je prenájom obchodných priestorov v obchodnom centre a poskytovanie sprievodných služieb, ako sú technická správa, marketing a organizácia podujatí.