Úrad: SORIA nadobudne nepriamu výlučnú kontrolu nad Autocentrom Nitra

Bratislava 10. novembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu, týkajúcu sa maloobchodných predajcov automobilov SORIA a Autocentrum Nitra. Znamená to, že SORIA nadobudne nepriamu výlučnú kontrolu nad Autocentrom Nitra. PMÚ o tom informoval v piatok.



"Na základe informácií predložených v oznámení koncentrácie PMÚ zistil, že na území SR existuje mnoho maloobchodných predajní, ponúkajúcich konkurenčné aj rovnaké značky motorových vozidiel, aké predávajú účastníci koncentrácie. PMÚ v tejto súvislosti zobral do úvahy, že uvedená koncentrácia na úrovni SR neovplyvní trh (podiel viac ako 15 %) v rámci nových motorových vozidiel," informoval PMÚ.



Skupina SORIA pôsobí na území SR vo viacerých oblastiach, okrem iného aj v oblasti maloobchodného predaja motorových vozidiel a poskytovania služieb opráv a údržby motorových vozidiel, pričom všetky maloobchodné predajne sú situované v Bratislave.



SORIA predáva motorové vozidlá značiek Nissan, Seat, Cupra, Hyundai, Ford, Toyota a Lexus, Autocentrum predáva motorové vozidlá značiek Hyundai a Toyota. PMÚ posudzoval koncentráciu s ohľadom na medziznačkovú aj vnútroznačkovú súťaž, a to na úrovni územia západného Slovenska aj celej SR.