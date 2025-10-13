Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Úrad: Stavebná produkcia v auguste 2025 vzrástla medziročne o 12,1 %

Celkový rast odvetvia zabezpečilo navýšenie dominantnejších zložiek produkcie - domácej novej výstavby o 7,8 % a tiež opráv a údržby stavieb o 11,4 %.

Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Objem stavebnej produkcie v auguste 2025 dosiahol 728,5 milióna eur a po prepočte do stálych cien medziročne vzrástol o 12,1 %. Stavebníctvo ku koncu leta rástlo v rámci mesačných bilancií najrýchlejším tempom od januára 2023. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní s júlom 2025 vzrástla o 0,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Celkový rast odvetvia zabezpečilo navýšenie dominantnejších zložiek produkcie - domácej novej výstavby o 7,8 % a tiež opráv a údržby stavieb o 11,4 %. Stavebná produkcia realizovaná v SR tvorila 86 % celkových výkonov odvetvia.

V členení podľa typu stavby po očistení o vplyv inflácie medziročne vzrástla dominantnejšia výstavba budov až o 9,4 %, ako aj práce na inžinierskych stavbách (vrátane výstavby diaľnic) o 4,8 %.

Dynamicky napredovali aj práce slovenských stavebných firiem v zahraničí, medziročne sa zvýšili takmer o polovicu.

V súhrne za osem mesiacov roka 2025 hodnota stavebnej produkcie dosiahla päť miliárd eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 6 %. Pod pozitívnu bilanciu odvetvia sa podpísalo navýšenie dominantnej domácej novej výstavby o 3,9 %. V štruktúre podľa typu stavby zrýchlila výstavba budov o 3 %, ako aj práce na inžinierskych stavbách o 3,9 %. Výrazne vzrástli práce slovenských stavebných firiem v zahraničí - o 27,8 %.
