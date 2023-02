Úrad upozorňuje cestujúcich z Ukrajiny na zákaz dovozu mäsa a mlieka

Michalovce 10. februára (TASR) – Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Michalovce takmer denne zaznamenávajú prípady pokusov o dovoz mäsa a mäsových a mliečnych výrobkov z Ukrajiny. "Iba počas januára 2023 bolo na hraničných priechodoch zhabaných viac ako 520 kilogramov rôznych výrobkov živočíšneho pôvodu a cestujúcim boli vymerané náklady na ich likvidáciu vo výške 817 eur," uviedla v piatok hovorkyňa CÚ Michalovce Jana Nimrichterová.



Finančná správa pripomína, že neobchodný dovoz tovaru živočíšneho pôvodu podlieha prísnym pravidlám. Striktný zákaz dovozu sa vzťahuje na mäso, mlieko a výrobky z nich. Výnimka sa vzťahuje iba na sušené dojčenské mlieko a špeciálne potraviny potrebné zo zdravotných dôvodov, a to v množstve dvoch kilogramov. Pre iné, ako napríklad med, mušle či vajíčka platia množstevné obmedzenia do dvoch kilogramov. "Ak nie sú tieto pravidlá dodržané, živočíšne výrobky sú v zmysle platnej legislatívy zhabané a zlikvidované, pričom pri zhabaní tovaru sú cestujúcim vymerané náklady na likvidáciu," uviedla hovorkyňa.



Umožnený je neobchodný dovoz potravín, ako napríklad chlieb, koláče, sušienky, čokoláda, cukrovinky a sladkosti, potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa, cestoviny nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené. "Takýto príležitostne dovážaný tovar má byť určený pre osobnú spotrebu cestujúceho alebo ako dar jeho blízkym, a tomu má zodpovedať aj jeho množstvo. V cestnej a železničnej doprave celková hodnota tovaru dovážaného dospelou osobou nesmie prekročiť sumu 300 eur, v prípade osoby do 15 rokov je to suma 150 eur," informovala Nimrichterová.



V minulom roku CÚ zaznamenal 249 prípadov porušenia týchto predpisov a zhabaných bolo 3366 kilogramov tovaru živočíšneho pôvodu. Medziročne išlo o 87-percentný nárast.



Vo štvrtok (9. 2.) CÚ zlikvidoval viac ako 1150 kilogramov živočíšnych produktov, z toho 1050 kilogramov mäsa a mäsových výrobkov a 101 kilogramov mliečnych a ostatných živočíšnych výrobkov. Finančná správa odporúča cestujúcim vopred si overiť, či tovar, ktorý si plánujú doviezť, nepodlieha zákazom, obmedzeniam alebo limitom. Nezákonným dovozom tovaru nielen z Ukrajiny, ale aj z iných tretích krajín, sa môžu dopustiť colného priestupku, za ktorý hrozí postih.