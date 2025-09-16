< sekcia Ekonomika
Úrad vládneho auditu sa má zrušiť
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Rozpočtová organizácia Ministerstva financií (MF) SR Úrad vládneho auditu sa má zrušiť a jeho kompetencie sa presunú pod rezort financií. Dôvodom je najmä úspora a konsolidácia verejných financií, ku ktorej dôjde znížením celkového limitu počtu zamestnancov kapitoly MF SR. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Rezort financií bude môcť po zmenách hodnotiť kvalitu nastavenia a funkčnosti vnútorného kontrolného systému, ktorého súčasťou je aj finančné riadenie a finančná kontrola. Ministerstvo bude môcť naďalej hodnotiť aj vykonávanie vnútorného a vládneho auditu. Po novom sa MF rozšíria kompetencie v oblasti rozhodovania o porušení finančnej disciplíny, ukladania a vymáhania odvodov, penále a pokút za porušenie finančnej disciplíny.
„Táto nová kompetencia Ministerstva financií SR súvisí so zrušením Úradu vládneho auditu, ktorý je rozpočtovou organizáciou Ministerstva financií SR, pričom všetky jeho kompetencie prechádzajú na Ministerstvo financií SR,“ uvádza sa v materiáli.
Presun kompetencií zo zrušeného úradu na MF má popri úspore verejných financií priniesť aj efektívnejšiu koordináciu vládnych auditov a kvalitnejšie výstupy z nich. Rezort počíta aj so skrátením dĺžky trvania vládnych auditov, keďže budú zabezpečované a vykonávané priamo MF.
„Taktiež sa zabezpečí kvalitnejšie a efektívnejšie riadenie ľudských zdrojov a s tým súvisiace efektívnejšie prerozdelenie personálnych kapacít, ako aj finančných zdrojov v súvislosti s výkonom vládnych auditov,“ zhodnotil rezort.
V rámci novely zákona sa dopĺňa možnosť pre orgány verejnej správy, ktoré nie sú správcom kapitoly štátneho rozpočtu, zaviesť v rámci svojho orgánu verejnej správy vnútorný audit, pričom na výkon vnútorného auditu sa budú vzťahovať určené práva a povinnosti upravujúce vnútorný audit.
