Úrad vlády bude v decembri ďalej rokovať so zástupcami odborov

Bratislava 25. novembra (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR bude v rokovaniach so zástupcami odborov pokračovať v decembri. Uviedol to pre TASR tlačový a informačný odbor ÚV SR v reakcii na vyjadrenia prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Mariána Magdoška, ktoré sa týkali zvyšovania platov zamestnancov štátu.



"Vážime si prácu učiteľov, zdravotníkov, ako aj ostatných zamestnancov štátu. Našim cieľom je hľadať kompromisné riešenie. So zástupcami odborov budeme preto v decembri pokračovať v rokovaniach," spresnil úrad vlády.



Termín ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania bude podľa ÚV SR 2. decembra. "Stále platia závery z posledného vyjednávania, a teda, že valorizácia platov je naviazaná na 504 miliónovú rezervu v štátnom rozpočte. Ako je známe, rezerva je naviazaná na zmenu troch ústavných zákonov," dodal ÚV SR.



Magdoško vo štvrtok na tlačovej konferencii KOZ SR uviedol, že peniaze na zvyšovanie platov zamestnancov štátu by sa našli v rezerve vlády.



"Apelujem týmto na poslancov Národnej rady SR, keďže sa bude prerokovávať v najbližších dňoch štátny rozpočet, aby presunuli peniaze z rezervy vlády na platy zamestnancov. Je tam rezerva vo výške 1,7 miliardy eur, z toho 700 miliónov eur je určených na COVID krízu," upozornil. Ostatná miliarda eur by sa podľa neho mala, vzhľadom na rast cien tovarov, služieb a energií, dať na platy zamestnancov. "Vláda však absolútne neráta so žiadnou kompenzáciou - toto sa týka podstatnej väčšiny zamestnancov verejnej správy," podčiarkol Magdoško.