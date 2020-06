Ľudia budú môcť požiadať o príspevok z Fondu vzájomnej pomoci

Bratislava 20. júna (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR má budúci týždeň schváliť konečnú podobu prerozdeľovania financií z Fondu vzájomnej pomoci. Zriadi špeciálny webový portál, ľudia následne budú môcť požiadať o príspevok z fondu. Finálne projekty, ktoré sa budú uchádzať o pomoc, zverejní na webe a bude ich môcť podporiť aj verejnosť. Pre TASR to povedal vedúci ÚV Július Jakab. Vo fonde, ktorý založil premiér Igor Matovič (OĽaNO) začiatkom apríla, je aktuálne vyše 660.000 eur.



Portál úradu vlády bude v správe neziskovej organizácie Ľudia ľuďom. "Po spustení portálu sa budú môcť prihlásiť so žiadosťami ľudia, ktorí budú mať záujem o príspevok z fondu. Po spracovaní žiadostí sa zverejnia všetky projekty, ktoré splnia podmienky," povedal pre TASR Jakab. Aktuálne sa podľa neho dolaďujú mechanizmy na preverovanie týchto žiadostí. Následne má úrad vlády osloviť osoby, ktoré budú súčasťou dohľadu nad prerozdeľovaním príspevkov.



"Na začiatku budúceho týždňa sa majú stretnúť zástupcovia úradu vlády so zástupcami neziskovej organizácie Ľudia ľuďom a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Majú schváliť konečné fungovanie a konečnú podobu prerozdeľovania pomoci," doplnil šéf úradu vlády.



Fond predstavil Matovič ako spoločné rozhodnutie koaličných strán s tým, že doň budú prispievať poslanci koalície. Má ísť o formu pomoci pre ľudí zasiahnutých koronakrízou. Podľa informácií na transparentnom účte do fondu zatiaľ posielajú peniaze poslanci za OĽaNO a Sme rodina.