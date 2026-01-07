< sekcia Ekonomika
Úrad vlády vyhlásil obstarávanie na rekonštrukciu fasády Hotela Bôrik
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 9. februára.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie fasády a výmeny výplňových konštrukcií Hotela Bôrik. Oznámenie o verejnom obstarávaní týkajúceho sa účelového zariadenia vlády zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Predmetom zákazky je rekonštrukcia fasády a zateplenie Hotela Bôrik za účelom zlepšenia technického stavu objektu a zlepšenia tepelno-izolačných vlastností fasády a výplňových konštrukcií,“ uviedol obstarávateľ v opise zákazky. Predbežná hodnota investície je 4.600.584 eur bez DPH.
Hodnotiacim kritériom je cena, pričom sa uplatní tzv. super reverzná verejná súťaž, pri ktorej obstarávateľ najprv zostaví poradie uchádzačov na základe hodnotiaceho kritéria a následne vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 9. februára.
