Úrad vlády vyhlásil verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy

Výhľad na Úrad vlády SR. Foto: TASR Michal Svítok

Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 793.000 eur. Úrad vlády o tom informoval na sociálnej sieti.

Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR vyhlásil verejné obstarávanie na rekonštrukciu svojej administratívnej budovy na Hanulovej ulici v Bratislave. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 793.000 eur. Úrad vlády o tom informoval na sociálnej sieti.

Hlavným predmetom zákazky sú stavebné, elektroinštalačné a interiérové opravy deväťpodlažnej administratívnej budovy, zamerané na obnovu, modernizáciu a čiastočnú rekonštrukciu vnútorných priestorov po zatečení a opotrebení povrchov.

Cieľom prác je zlepšiť technický stav objektu, ako aj zvýšiť komfort užívania a zabezpečiť bezpečné, funkčné a estetické moderné administratívne priestory v súlade s dnešnými nárokmi na pracovné prostredie. Lehota na predkladanie ponúk je určená na 6. marec do 9.00 h.
