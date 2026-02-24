< sekcia Ekonomika
Úrad vlády vyhlásil verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 793.000 eur. Úrad vlády o tom informoval na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR vyhlásil verejné obstarávanie na rekonštrukciu svojej administratívnej budovy na Hanulovej ulici v Bratislave. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 793.000 eur. Úrad vlády o tom informoval na sociálnej sieti.
Hlavným predmetom zákazky sú stavebné, elektroinštalačné a interiérové opravy deväťpodlažnej administratívnej budovy, zamerané na obnovu, modernizáciu a čiastočnú rekonštrukciu vnútorných priestorov po zatečení a opotrebení povrchov.
Cieľom prác je zlepšiť technický stav objektu, ako aj zvýšiť komfort užívania a zabezpečiť bezpečné, funkčné a estetické moderné administratívne priestory v súlade s dnešnými nárokmi na pracovné prostredie. Lehota na predkladanie ponúk je určená na 6. marec do 9.00 h.
