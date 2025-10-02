< sekcia Ekonomika
Úrad zistil v riadení a realizácii programu Interreg nedostatky
Problémom je napríklad vysoká administratívna záťaž, zložitosť žiadostí o financovanie, časté zmeny pravidiel, dlhé schvaľovacie procesy a náročné podmienky spolufinancovania.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A za programové obdobie 2014 - 2020 bol pre slovenské regióny prínosom najmä v oblasti prihraničnej infraštruktúry a spolupráce. Tohtoročný audit Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR ukázal, že systém je funkčný a účinný, no kontrola zároveň poukázala na viaceré nedostatky v riadení a realizácii, uviedol vo štvrtok NKÚ.
Problémom je napríklad vysoká administratívna záťaž, zložitosť žiadostí o financovanie, časté zmeny pravidiel, dlhé schvaľovacie procesy a náročné podmienky spolufinancovania, ktoré komplikovali realizáciu najmä menším obciam a neziskovým organizáciám. „Opakuje sa pomalý nábeh nového programového obdobia, čoho dôsledkom je takmer nulové čerpanie prostriedkov a riziko ich nevyužitia,“ upozornili kontrolóri.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) ako riadiaci orgán nedodržalo interné lehoty pri spracovaní žiadostí o platbu, keď ich prekračovalo o 11 až 16 pracovných dní, čo nie je považované za závažný systémový nedostatok. Nesúlady sa vyskytli v riadiacej dokumentácii a chýbalo aj zverejňovanie dát a dokumentov v centrálnom informačnom systéme.
Na strane prijímateľov, ako sú samosprávne kraje, mestá, obce, verejnoprávne inštitúcie či občianske združenia, dochádzalo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Takisto nezverejňovali zmluvy v registri a prekračovali zmluvné lehoty až do 210 dní, čo je vnímané kontrolórmi ako významné riziko s dosahom na efektivitu systému. Schvaľovacie procesy od podania žiadosti po schválenie projektu tak mohli trvať aj viac ako rok, čo odrádzalo viacerých potenciálnych žiadateľov.
Rezort investícií ako riadiaci orgán pre cezhraničnú spoluprácu s Rakúskom a Českom podľa NKÚ zatiaľ nedostatočne reagoval na problémy z predchádzajúceho obdobia 2014 - 2020, čo môže negatívne ovplyvniť realizáciu celého aktuálneho programu.
Ku koncu júla 2025 bolo v rámci Interreg SK-CZ vyčerpaných len 1,8 milióna eur, teda len niečo cez 2 %. Pri cezhraničnej spolupráci s Rakúskom len necelých 93.000 eur, čo je 0,17 %. „Na splnenie míľnikov treba výrazne zrýchliť čerpanie, inak hrozí nevyčerpanie prostriedkov a nenaplnenie cieľov programu. Do konca tohto roka je potrebné kumulatívne vyčerpať viac ako 6,5 milióna, a do konca budúceho roka ďalších bezmála 27 miliónov eur,“ priblížila podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.
Kontrolóri odporúčajú, aby MIRRI využilo skúsenosti z kontrolovaných projektov Interreg V-A z predošlého obdobia. „Aj napriek nedostatkom na strane prijímateľov môžu tieto príklady dobrej praxe pomôcť zrýchliť realizáciu projektov, a tak aj čerpanie európskych financií v rámci programového obdobia 2021 - 2027,“ doplnila.
NKÚ v dotazníkovom prieskume oslovil 320 prijímateľov podpory z programov cezhraničnej spolupráce. Výsledky ukázali, že až polovica z nich využila služby externých poradcov pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Pritom program funguje na Slovensku už 20 rokov a ide o tretie programové obdobie. Zároveň ministerstvo investícií pre túto oblasť prevádzkuje osem regionálnych centier s bezplatným poradenstvom. Hlavnými dôvodmi pre využitie externých poradcov bola vysoká administratívna náročnosť, slabšia komunikácia zo strany MIRRI, ako aj rozdielnosti v legislatíve medzi Slovenskom a partnerskými krajinami.
