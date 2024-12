Úradné správy zo Slovensko.sk? Teraz aj s prílohami v mobile

Bratislava 16. decembra (OTS) - Čítanie dôležitých oznamov zo štátnej e-schránky je teraz možné aj priamo z mobilu – a to vrátane príloh!V minulosti bolo pre prístup k Slovensko.sk nevyhnutné mať občiansky preukaz s čipom, čítačku a špeciálny softvér, čo pre niektorých ľudí znamenalo stráviť viac času nastavovaním ako samotným čítaním správ. Teraz však nastal čas na zmenu. Moderné riešenia vám umožňujú získať prístup k špeciálnej eschránke slovensko.sk priamo v mobile, a to vrátane všetkých príloh, ktoré k správam patria.Až 72 % ľudí preferuje vybavovanie úradných záležitostí online, no kľúčom k úspechu je jednoduchosť. A práve tú vám prináša nová aplikácia, ktorá mení spôsob, akým „komunikujete“ so Slovensko.sk.Či už ide o dôležitý daňový výmer, súdne rozhodnutie alebo dokumenty zo zdravotnej poisťovne, všetky prílohy teraz jednoducho otvoríte priamo v mobile.• Služba MojaSchranka.sk. vám po jednorazovej registrácii (vyplnení registračného formulára a dokumentov) umožňuje získať prístup ku všetkým správam a ich prílohám bez nutnosti mať čítačku občianskych preukazov.Váš mobil alebo počítač sa tak stane plnohodnotným nástrojom na komunikáciu so štátom. Môžete zabudnúť na ručné kontrolovanie schránky. Notifikácia vás upozorní na každú novú správu, pričom systém je navrhnutý tak, aby vaše údaje zostali vždy v bezpečí.Takže, už žiadne komplikované prihlasovanie, iba rýchly prístup k tomu, čo práve potrebujete.