Úrady EÚ varujú pred možnými dôsledkami cenového stropu na plyn

Brusel 23. januára (TASR) - Strop na ceny plynu v Európskej únii (EÚ), ktorý sa začne uplatňovať na budúci mesiac, by mohol ovplyvniť finančnú stabilitu a potenciálne obmedziť likviditu na európskych trhoch s plynom. Uviedli to v pondelok regulačné úrady EÚ pre finančný a energetický trh. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Krajiny EÚ sa v decembri 2022 dohodli na strope pre veľkoobchodné ceny plynu na úrovni 180 eur za megawatthodinu (MWh), ktorý začne platiť od 15. februára. Cieľom je vyhnúť sa rekordne vysokým cenám, ktorým Európa čelila minulý rok po tom, ako jej Rusko znížilo dodávky.



Cenový strop by sa mal automaticky aktivovať v prípade, že cena termínových kontraktov na kľúčovom holandskom virtuálnom trhu Title Transfer Facility (TTF) tri dni po sebe prekročia 180 eur za MWh a súčasne musí byť vyššia ako priemerná svetová cena skvapalneného zemného plynu (LNG) najmenej o 35 eur.



Európsky úrad pre cenné papiere a trhy (ESMA) však v pondelok vo svojej správe uviedol, že ak sa ceny plynu priblížia k úrovni, ktorá by aktivovala cenový strop, účastníci trhu pravdepodobne zmenia svoje správanie, aby sa vyhli jeho spusteniu alebo sa naň pripravili.



"Aj keď sa toto správanie javí ako racionálne na individuálnom základe, mohlo by spustiť významné a náhle zmeny širšieho trhového prostredia, ktoré by mohli ovplyvniť riadne fungovanie trhov a v konečnom dôsledku aj finančnú stabilitu," upozornil ESMA.



Podľa ESMA je pravdepodobné, že účastníci trhu prejdú na obchodovanie s plynom na miestach, kde sa limit neuplatňuje, teda mimo EÚ alebo mimo burzy (over the counter trading).



Aj Agentúra EÚ pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) v separátnej správe uviedla, že blížiaci sa cenový strop síce zatiaľ nespôsobil žiadne výpadky na energetických trhoch, ale monitoruje celý rad rizík. Rovnako ako ESM varuje pred presunom obchodovania mimo búrz alebo do centier mimo EÚ.



Ceny plynu v EÚ v uplynulých týždňoch klesli v dôsledku nezvyčajne teplého počasia a vďaka plným zásobníkom, pričom referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze TTF v Amsterdame predáva teraz za cenu nižšiu než 70 eur za MWh, čo je hlboko pod rekordnými maximami vyše 300 eur/MWh minulý rok.



ESMA a ACER vypracujú do marca úplnú správu o možnom vplyve cenového stropu na plyn. Krajiny EÚ schválili tento strop minulý rok v decembri po zdĺhavej diskusii, pričom viac ako 15 členov bloku vrátane Poľska a Grécka ho podporilo, zatiaľ čo niektorí, ako sú Nemecko a Holandsko, varovali pred možnými negatívnymi dôsledkami.