Úrady môžu vybaviť elektronickú komunikáciu s občanmi za pár dní

Bratislava, 13.december (TASR-OTS) - Podľa údajov zverejnených na portáli slovensko.sk bolo za rok 2021 uskutočnených takmer 24,5 milióna biznis transakcií prostredníctvom využitia elektronických služieb štátu. Ďalších viac ako 111 miliónov bolo technických transakcií. Medzi odosielateľmi za október 2021 dominovali Ministerstvo financií SR a Ministerstvo spravodlivosti SR. Občania, podnikatelia a ďalšie zainteresované úrady by však ocenili rýchlejšie spracovanie elektronickej komunikácie zo strany verejnej správy. Riešenie tohto problému prináša IT spoločnosť DATALAN. Volá sa eGOV Pack a ako funguje sa dozviete na bezplatnom livestreame už 15. decembra 2021. Stačí sa registrovať na www.vyzvypraxe.sk V súčasnej online dobe v roli občana alebo podnikateľa očakávame, že ak si potrebujeme niečo vybaviť na úrade alebo v inej štátnej inštitúcii, vybavíme to plne elektronicky, ideálne cez mobil.vysvetľuje Roman Jedinák, riaditeľ obchodu pre sektor verejnej správy v spoločnosti DATALAN.eGOV Pack je novinka z dielne DATALANu, ktorá dokáže zastrešiť komplexný proces digitalizácie verejnej správy. Má za cieľ zrýchliť a zefektívniť fungovanie úradov a kontakt s občanmi. Akýkoľvek úrad si tak vie bez realizácie IT projektu vyriešiť vypublikovanie elektronických služieb a formulárov. Čo aktuálne úradu trvá týždne, niekedy mesiace, sa dá pomocou eGOV Packu zvládnuť za niekoľko dní.dopĺňa Roman Jaroš, riaditeľ divízie inovácií v DATALANe, ktorý technologický vývoj riešenia zastrešoval.Hlavným prínosom eGOV Pack je spresnenie elektronickej komunikáciu medzi občanmi, podnikateľmi a úradmi a vytesnenie stále sa objavujúcej papierovej agendy a agendy všeobecných podaní na úradoch. Skladá sa z viacerých samostatných modulov, ktoré sa dajú implementovať jednotlivo alebo ako balík riešení. eGOV Pack tak poskytne zákazníkovi celý proces elektronickej komunikácie od vytvorenia elektronických služieb až po ich spracovanie a odoslanie odpovede. Určený je pre všetky inštitúcie, OVM a úrady, ktoré komunikujú s občanmi, podnikateľmi a inými úradmi.Pre úspešnú víziu moderného úradu prenesenú do praxe je v digitálnej dobe dôležitá aj kybernetická bezpečnosť. Aj táto téma bude súčasťou bezplatného livestreamu, počas ktorého budú v interaktívnej diskusii k dispozícii na otázky viacerí bezpečnostní konzultanti.Fungujúca digitalizácia a s tým súvisiaca zákaznícka spokojnosť je aktuálne pre verejnú správu kľúčovou témou. Spoločnosť DATALAN na tieto priority reflektuje a svoje know-how vám ponúkne priamo na online seminári VÝZVY PRAXE. Zaregistrujte sa už dnes a v stredu 15.12.2021 sa od 9.30-12.30 sa dozviete nielen ako funguje spomínaný e-GOV Pac, ale uvidíte aj ďalších 7 zaujímavých prezentácií, ktoré vám priblížia, ako digitalizáciu reálne preniesť do praxe a využiť vo svoj prospech. Globálne technológie dostupné aj na Slovensku ako partneri konferencie predstavia aj spoločnosti IBM, HP a HPE.Viac informácií a bezplatná registrácia na www.vyzvypraxe.sk Ing. Ivana DorozloMarketing Director, DATALANSpoločnosť DATALAN pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a v súčasnosti je popredným poskytovateľom informačných technológií na Slovensku aj v okolitých krajinách. DATALAN zamestnáva viac než 220 expertov, ktorých spája silné know-how a nadšenie pre technológie. Vďaka schopnosti neustále prinášať dobré nápady do praxe má dnes firma na konte desiatky úspešných projektov a stovky spokojných zákazníkov. Hlavnými oblasťami pôsobenia spoločnosti DATALAN sú služby pre biznis, podpora a integrácia, prevádzka a procesy, a bezpečnosť. Intenzívne sa venuje aj podpore vzdelávania a jeho modernizácii a digitalizácii. Viac o našich projektoch nájdete na: https://www.datalan.sk/podporuje/